Головна Одеса Ціни на фрукти в Одесі хитнулись — що уже здорожчало

Ціни на фрукти в Одесі хитнулись — що уже здорожчало

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 15:40
Ціни на фрукти та овочі в Одесі — що кажуть продавці ринків
Фрукти на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

На ринках Одеси вартість сезонних фруктів почала відчутно змінюватися. Наразі ситуація поки різна: щось уже дорожчає, щось ще тримається в межах осінніх цін. 

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися з продавчинею на ринку "Черемушки" в Одесі й дізналися актуальні ціни на фрукти.

Читайте також:

Цитрусові та імпорт: що вже підросло в ціні

Продавчиня Лариса пояснює, що першим дорожчає імпорт, особливо цитрусова група. За її словами, покупці вже звертають увагу на те, що деякі фрукти стали недешевими, але все одно беруть — сезон зобов’язує.

"Банан зараз по 120, грейпфрут по 130, гранат — 150. Іспанський апельсин по 150, єгипетський по 130. Мандарина 150", — перераховує вона.

Ціни на фрукти в Одесі хитнулись — що уже здорожчало - фото 1
Продавчиня Лариса. Фото: Новини.LIVE

Жінка уточнює, що попит переноситься на більш бюджетні варіанти, але й там важливо дивитися на якість.

"Є дешевший мандарин — 70-80 гривень на ринку. А Ізмір, це вже дорога турецька, вона по 120-130 в продажі", — пояснює Лариса.

А от яблука та ягоди, за її словами, різняться за ціною залежно від сорту та постачальника.

"Яблучка йдуть від 50 до 70 гривень. Лохина 150 коробочка або 1000 за кілограм", — каже вона.

Чи очікувати нового подорожчання

Лариса зізнається, що й сама спостерігає за ринком і намагається прогнозувати, як поведуть себе ціни в грудні. Каже, що різких стрибків не чекає — хіба що на окремі імпортні позиції.

"Мені здається, що якщо й будуть підвищення, то не сильні. Мандарина, апельсина — вони так і колишуться. Ми ж надіємося, що все добре в нас буде", — говорить продавчиня.

Нагадаємо, що не так з оливковою олією за 200 грн. Також ми писали, скільки має коштувати якісне вино в Україні

Одеса фрукти Одеська область Новини Одеси мандарини ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
