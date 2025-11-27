Ринок Черемушки в Одесі 2025 - ціни на продукти та що подорожчало

Люди з покупками на базарі. Фото: Новини.LIVE

Сезон продуктів переходить у зимовий режим: місцеві овочі майже зникли, імпортні займають більше місця, а покупці стали уважнішими до кожної витраченої гривні. За цінами рекорди починають бити фрукти та цитрусові, не відстає й зелень. З добрих новин — м'ясо повільно починає здавати позиції, а от сало після подорожчання поки що тримається на колишньому рівні.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на одеський базар Черемушки, щоб дізнатися як змінились ціни на продукти цього тижня.

Реклама

Читайте також:

Овочі на базарі

У Лариси, яка торгує овочами, вже майже немає місцевих помідорів — сезон завершився. Вона каже, що ситуація змінюється щотижня: імпорт дорожче, але без нього вибору просто не буде. Попри коливання, продавці намагаються тримати ціни у межах доступності, розуміючи, що покупці зараз ретельно рахують витрати.

"Наша помідора вже закінчується. Огірок Уманський буде все одно — ми сподіваємось, що все добре буде. Мандарина, апельсина — воно так і коливається в ціні. Дешева мандарина 70–80 гривень на ринку є. З дорогих турецьких — 120–130. Огірочок наш — 130–180 ми торгуємо та стараємось тримати ціни на рівні", — каже Лариса.

Продавчиня Лариса про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі:

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Огірок — 180 грн/кг

Помідор чері (Туреччина) — 150 грн/кг

Помідор український — 100 грн/кг

Перець (Іспанія) — 200 грн/кг

Капуста білокачанна — 40 грн/кг

Капуста пекінська — 40 грн/кг

Броколі — 40–70 грн/кг

Цвітна капуста — 70 грн/кг

Тепличні огірки на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

На фруктових прилавках ситуація схожа: імпорт домінує, але ціни не демонструють різкого зростання. Продавці кажуть, що попит цьогоріч став обережнішим — люди купують переважно доступні фрукти, а дорожчу екзотику беруть рідше. Проте весь асортимент "зимового набору" представлений у повному обсязі.

Грони темного винограду. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти:

Банан — 120 грн/кг

Грейпфрут — 130 грн/кг

Гранат (Іспанія) — 150 грн/кг

Апельсини — 150 грн/кг

Апельсини (Єгипет) — 130 грн/кг

Мандарини — 150 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 130 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Авокадо — 100 грн/шт

Яблука — 50–70 грн/кг

Лохина — 1000 грн/кг

Турецькі мандарини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зелень та салати

Сергій, який продає зелень, каже, що покупці приходять цілеспрямовано: шукають конкретні товари, переважно ті, що швидко псуються і потребують регулярної покупки. Він звертає увагу, що зараз на ринку значно менше людей, ніж навіть у попередні роки — зима традиційно робить свої корективи. Ціни на зелень він тримає мінімальні, щоб покупець не відмовлявся від базових продуктів.

"Купують, але сьогодні йдуть принципово за товаром. Самі бачите — ринки пустіють. Ціна зимою завжди збільшується. Оцей салат "Латук" був 35 гривень — дорого. А я стараюсь в’язати пучки та продавати по 15, щоб було доступно", — каже Сергій.

Продавець Сергій про асортимент зелені. Фото: Новини.LIVE

Ціни на зелень:

Укроп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Зелена цибуля — 15 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Салат різних видів — 15 грн/пучок

Кінза — 15 грн/пучок

Рукола — 20 грн/пучок

М’ята — 20 грн/пучок

Розмарин — 20 грн/пучок

Айсберг — 130–150 грн/кг

Лоло/лідінія/дубок (вагові) — 250 грн/кг

Ромен молодий — 200 грн/кг

Пучки петрушки лежать. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

М’ясники на "Черемушках" давно звикли до сезонних коливань, але цього року тенденції змінилися. Закупівельна ціна на свинину знизилась — і це помітно відобразилося на роздрібі. Натомість окремі позиції перед святами можуть подорожчати, але без різких стрибків. Покупці беруть менше, але стабільно — акцентуючи на бюджетних позиціях.

"Треба чекати, що підвищення цін буде. Свиняча ніжка 100 гривень коштувала торік — брали на розхват. Голяшка подорожчає, сало подешевіє. М'ясо лишається на одному рівні. Але зараз закупка почала дешевшати: було і 120, і 110, зараз дають 90", — каже Іван.

Продавець Іван про вартість свинини. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м’ясо:

Курка домашня (бройлер) — 200 грн/кг

Шия свиняча — 300–320 грн/кг

М’ясо свинина — 240–260 грн/кг

Голяшки — 120 грн/кг

Сало товсте — 200 грн/кг

Сало інше — 150–180 грн/кг

Печеревина — 200–220 грн/кг

Свіжа свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти

Тетяна, яка продає домашню молочку, пояснює: основна причина подорожчання — сезон та скорочення надоїв. Восени й взимку корови дають менше молока, а витрати на утримання й транспорт тільки зростають. Через це частина позицій піднялася в ціні, хоча загалом молочний сектор залишається стабільним.

"Корівки вже від травки відійшли — від сіна вони дають менше молочка. Менше молочка — більша ціна. Плюс місце, лабораторія, бензин — все дорожчає", — пояснює Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість молочки зимою. Фото: Новини.LIVE

Ціни на молочку:

Сметана жирна — 200 грн/кг

Вершки — 380 грн/кг

Сир жирний — 250 грн/кг

Сир середній — 230 грн/кг

Сир нежирний — 120 грн/кг

Бринза овеча витримана — 350 грн/кг

Бринза коров’яча — 250 грн/кг

Млинці домашні — 270 грн/кг

Сулугуні — 300–400 грн/кг

Масло вершкове — 550 грн/кг

Сир сулугуні на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Осінні ціни на базарі "Черемушки" демонструють помірні й передбачувані зміни. Місцеві овочі відходять із прилавків, імпорт поступово дорожчає, м’ясо частково дешевшає завдяки зниженню закупівельних цін, а молочка — навпаки, піднімається через сезонні фактори. Покупців менше, але ринок працює стабільно, з повним асортиментом і без дефіциту. Одесити звично пристосовуються: купують вибірково, економно, але продовжують підтримувати місцевих продавців, для яких ринок залишається основним джерелом доходу. У складних умовах часу "Черемушки" зберігають свій характер — робочий, живий і по-одеськи впертий.

Раніше ми писали, що молочні продукти в Одесі почали різко зростати в ціні. А також, про те чи подорожчають ковбасні делікатеси перед святами.