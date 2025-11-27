Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 22:33
Ринок Черемушки в Одесі 2025 - ціни на продукти та що подорожчало
Люди з покупками на базарі. Фото: Новини.LIVE

Сезон продуктів переходить у зимовий режим: місцеві овочі майже зникли, імпортні займають більше місця, а покупці стали уважнішими до кожної витраченої гривні. За цінами рекорди починають бити фрукти та цитрусові, не відстає й зелень. З добрих новин — м'ясо повільно починає здавати позиції, а от сало після подорожчання поки що тримається на колишньому рівні.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на одеський базар Черемушки, щоб дізнатися як змінились ціни на продукти цього тижня. 

Реклама
Читайте також:

Овочі на базарі 

У Лариси, яка торгує овочами, вже майже немає місцевих помідорів — сезон завершився. Вона каже, що ситуація змінюється щотижня: імпорт дорожче, але без нього вибору просто не буде. Попри коливання, продавці намагаються тримати ціни у межах доступності, розуміючи, що покупці зараз ретельно рахують витрати. 

"Наша помідора вже закінчується. Огірок Уманський буде все одно — ми сподіваємось, що все добре буде. Мандарина, апельсина — воно так і коливається в ціні. Дешева мандарина 70–80 гривень на ринку є. З дорогих турецьких — 120–130. Огірочок наш — 130–180 ми торгуємо та стараємось тримати ціни на рівні", — каже Лариса.

Продавчиня Лариса про вартість овочів
Продавчиня Лариса про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі:

  • Морква — 25 грн/кг
  • Буряк — 25 грн/кг
  • Картопля — 25 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Огірок — 180 грн/кг
  • Помідор чері (Туреччина) — 150 грн/кг
  • Помідор український — 100 грн/кг
  • Перець (Іспанія) — 200 грн/кг
  • Капуста білокачанна — 40 грн/кг
  • Капуста пекінська — 40 грн/кг
  • Броколі — 40–70 грн/кг
  • Цвітна капуста — 70 грн/кг
Тепличні огірки на базарі
Тепличні огірки на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

На фруктових прилавках ситуація схожа: імпорт домінує, але ціни не демонструють різкого зростання. Продавці кажуть, що попит цьогоріч став обережнішим — люди купують переважно доступні фрукти, а дорожчу екзотику беруть рідше. Проте весь асортимент "зимового набору" представлений у повному обсязі.

Грони темного винограду
Грони темного винограду. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти:

  • Банан — 120 грн/кг
  • Грейпфрут — 130 грн/кг
  • Гранат (Іспанія) — 150 грн/кг
  • Апельсини — 150 грн/кг
  • Апельсини (Єгипет) — 130 грн/кг
  • Мандарини — 150 грн/кг
  • Мандарини (Туреччина) — 130 грн/кг
  • Лимон — 150 грн/кг
  • Авокадо — 100 грн/шт
  • Яблука — 50–70 грн/кг
  • Лохина — 1000 грн/кг
Турецькі мандарини на прилавку
Турецькі мандарини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зелень та салати 

Сергій, який продає зелень, каже, що покупці приходять цілеспрямовано: шукають конкретні товари, переважно ті, що швидко псуються і потребують регулярної покупки. Він звертає увагу, що зараз на ринку значно менше людей, ніж навіть у попередні роки — зима традиційно робить свої корективи. Ціни на зелень він тримає мінімальні, щоб покупець не відмовлявся від базових продуктів.

"Купують, але сьогодні йдуть принципово за товаром. Самі бачите — ринки пустіють. Ціна зимою завжди збільшується. Оцей салат "Латук" був 35 гривень — дорого. А я стараюсь в’язати пучки та продавати по 15, щоб було доступно", — каже Сергій.

Продавець Сергій про асортимент зелені
Продавець Сергій про асортимент зелені. Фото: Новини.LIVE 

Ціни на зелень:

  • Укроп — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15 грн/пучок
  • Зелена цибуля — 15 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Шпинат — 15 грн/пучок
  • Салат різних видів — 15 грн/пучок
  • Кінза — 15 грн/пучок
  • Рукола — 20 грн/пучок
  • М’ята — 20 грн/пучок
  • Розмарин — 20 грн/пучок
  • Айсберг — 130–150 грн/кг
  • Лоло/лідінія/дубок (вагові) — 250 грн/кг
  • Ромен молодий — 200 грн/кг
Пучки петрушки лежать
Пучки петрушки лежать. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд 

М’ясники на "Черемушках" давно звикли до сезонних коливань, але цього року тенденції змінилися. Закупівельна ціна на свинину знизилась — і це помітно відобразилося на роздрібі. Натомість окремі позиції перед святами можуть подорожчати, але без різких стрибків. Покупці беруть менше, але стабільно — акцентуючи на бюджетних позиціях.

"Треба чекати, що підвищення цін буде. Свиняча ніжка 100 гривень коштувала торік — брали на розхват. Голяшка подорожчає, сало подешевіє. М'ясо лишається на одному рівні. Але зараз закупка почала дешевшати: було і 120, і 110, зараз дають 90", — каже Іван.

Продавець Іван про вартість свинини
Продавець Іван про вартість свинини. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м’ясо:

  • Курка домашня (бройлер) — 200 грн/кг
  • Шия свиняча — 300–320 грн/кг
  • М’ясо свинина — 240–260 грн/кг
  • Голяшки — 120 грн/кг
  • Сало товсте — 200 грн/кг
  • Сало інше — 150–180 грн/кг
  • Печеревина — 200–220 грн/кг
Свіжа свинина на прилавку
Свіжа свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти

Тетяна, яка продає домашню молочку, пояснює: основна причина подорожчання — сезон та скорочення надоїв. Восени й взимку корови дають менше молока, а витрати на утримання й транспорт тільки зростають. Через це частина позицій піднялася в ціні, хоча загалом молочний сектор залишається стабільним.

"Корівки вже від травки відійшли — від сіна вони дають менше молочка. Менше молочка — більша ціна. Плюс місце, лабораторія, бензин — все дорожчає", — пояснює Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість молочки зимою
Продавчиня Тетяна про вартість молочки зимою. Фото: Новини.LIVE

Ціни на молочку:

  • Сметана жирна — 200 грн/кг
  • Вершки — 380 грн/кг
  • Сир жирний — 250 грн/кг
  • Сир середній — 230 грн/кг
  • Сир нежирний — 120 грн/кг
  • Бринза овеча витримана — 350 грн/кг
  • Бринза коров’яча — 250 грн/кг
  • Млинці домашні — 270 грн/кг
  • Сулугуні — 300–400 грн/кг
  • Масло вершкове — 550 грн/кг 
Сир сулугуні на прилавку
Сир сулугуні на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Осінні ціни на базарі "Черемушки" демонструють помірні й передбачувані зміни. Місцеві овочі відходять із прилавків, імпорт поступово дорожчає, м’ясо частково дешевшає завдяки зниженню закупівельних цін, а молочка — навпаки, піднімається через сезонні фактори. Покупців менше, але ринок працює стабільно, з повним асортиментом і без дефіциту. Одесити звично пристосовуються: купують вибірково, економно, але продовжують підтримувати місцевих продавців, для яких ринок залишається основним джерелом доходу. У складних умовах часу "Черемушки" зберігають свій характер — робочий, живий і по-одеськи впертий.

Раніше ми писали, що молочні продукти в Одесі почали різко зростати в ціні. А також, про те чи подорожчають ковбасні делікатеси перед святами. 

Одеса продукти їжа фрукти Новини Одеси овочі на зиму ціни на продукты суспільне
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації