Ціни на овочі в Одесі: що подорожчало і що беруть люди

Людина купує овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках покупці стали обережніше витрачати гроші й частіше обирають лише найнеобхідніші овочі. Торгівля помітно знизилася порівняно з довоєнним часом, а реалізатори говорять про тихіші дні та менші обсяги продажів. Люди уникають дорогих позицій і беруть доступні продукти "на щодень". Попри це, продавці сподіваються, що перед святами попит зросте.

Новини.LIVE завітали на Новий базар в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.

Що кажуть продавці

Біля прилавків уже давно немає метушні — люди придивляються до цін і беруть тільки потрібне. Продавці розповідають, що продажі впали, а більшість економлять на всьому, крім базових продуктів. Більшість покупців вже готуються до Нового року відкладають гроші на свята. Через це намагаються не виходити за рамки щоденного бюджету. Особливо швидко розходяться овочі за найнижчими цінами. Дорожчу продукцію клієнти переважно обходять стороною.

"Люди переважно беруть картоплю, моркву — те, що дешевше. Може, збирають гроші на Новий рік. До війни торгівля була хороша, а коли почалася — вже менше", — каже продавчиня Катерина.

Продавчиння Катерина біля прилавку. Фото: Новини.LIVE

​​​​​

Ціни на овочі

Покупці дедалі частіше обирають дешевші овочі, тому продавці намагаються тримати мінімальні націнки. Разом із тим деякі позиції продовжують дорожчати, особливо ті, що залежать від імпорту чи сезонності. Нині ситуація така:

Кабачок — 120 грн/кг

Огірки — 150–170 грн/кг

Помідори — від 100 грн/кг

Перець — 80, 100, 130 грн/кг

Перець червоний — 200 грн/кг

Баклажан — 120 грн/кг

Баклажан імпортний — 150 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Часник — 150–200 грн/кг

Цвітна капуста — 40 грн/кг

Броколі — 70 грн/кг

Пекінська капуста — 40 грн/кг

Гриби — 150–170 грн/кг

Перці на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Продавці додають, що найбільший попит зараз на доступні коренеплоди — їх беруть практично всі. Дорожчі овочі купують рідше, орієнтуючись на акції чи невеликі партії. Усе більше людей купують "рівно стільки, скільки потрібно на сьогодні", намагаючись не збільшувати витрати.

Різноманіття цибулі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити ставляться до подорожчання продуктів. Також ми писали про те, які ціни на продукти будуть узимку за прогнозами економістів.