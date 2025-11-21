Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 22:33
Оновлено: 15:46
Ціни на продукти взимку 2026 зростуть — як з цим повʼязані проблеми з енергетикою
Овочі на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Зима з кожним днем наближається в умовах, коли економіка України переживає одразу кілька паралельних криз — від енергетичних ризиків до кадрового дефіциту. Однак найбільше що зараз хвилює українців, — це можливе зростання вартості продуктів. Коливання цін на харчі стали майже регулярними: то яйця дорожчають у півтора раза, то фрукти зникають із прилавків через неврожай.

Чи продовжиться така динаміка цієї зимою, журналісти Новини.LIVE запитали в економіста Юрія Грінченка. 

Реклама
Читайте також:

Ціни зростають

Український аграрний ринок залишається одним із найбільш вразливих до цінових коливань. І справа не лише у війні — хоча вона, безумовно, суттєво впливає на логістику, експорт і витрати фермерів. Головний ризик часто виникає там, де його найменше очікують: у природних чинниках та хворобах тварин чи рослин. Навіть незначний дисбаланс між попитом і пропозицією в окремих сегментах може запустити "ланцюгову реакцію".

"В аграрному секторі стрибки цін можливі не лише через військові ризики. Наприклад, хвороби можуть різко зменшити кількість продукції — як це було з яйцями, коли навіть невелике падіння пропозиції створило значний ціновий стрибок. Те саме може статися й у тваринництві, і з врожаєм. Цього року в Одеській області багато фруктових культур отримали сильне ураження — це одразу позначилося на їхній вартості. У харчовому секторі ціни традиційно найбільш вразливі до таких коливань", — пояснює економіст Юрій Грінченко.

Економіст Юрій Грінченко про вартість продуктів в Україні
 Економіст Юрій Грінченко про вартість продуктів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Аграрний сектор залишається територією підвищених ризиків, де будь-які природні чи виробничі збої миттєво стають відчутними на гаманцях українців. І для прогнозу на зиму цей фактор — один із визначальних.

Інфляція в Україні

Україна не у вакуумі — світові ціни на продукти дорожчають уже третій рік поспіль. Але українська інфляція традиційно рухається швидше, ніж середньосвітові показники. До цього додається війна, логістичні ризики, проблеми з виробництвом та зниження обсягів експорту.

"Українська інфляція у сфері харчових продуктів слідує світовим тенденціям. У всьому світі продукти дорожчають, але в нас — приблизно вдвічі швидше. Якщо глобальна інфляція становить 7–8%, то українська — 15–18%. Поки що немає факторів, які можуть її посилити, але окремі стрибки на 15–20% можливі — аграрний сектор завжди так реагує. В середньому ж, якщо 18% на рік, це означає 1,5–2% зростання щомісяця", — уточнює економіст.

Ціна на овочі на базарі
Ціна на овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Навіть за відсутності "шокових" факторів, продукти в Україні зростатимуть у ціні й надалі. Це природний результат сукупності ризиків, із якими країна входить у новий зимовий сезон.

Мораторій на вартість продуктів 

Питання регулювання цін — одне з найскладніших в умовах війни. Воно завжди стоїть між двома поганими рішеннями: або допускати високий інфляційний тиск, або переходити до жорсткого контролю ринку. Історія знає багато прикладів того, як держави намагалися втручатися у вартість продуктів — і майже завжди це завершувалося негативними наслідками.

"Усі держави під час війни стикаються з дилемою: обмежувати ціни чи приймати ризики інфляції. Обидва варіанти погані. Країни, що намагались жорстко регулювати вартість продуктів, рано чи пізно переходили до карткової системи та нормування. Так було в Німеччині, Британії, США у періоди великих воєн. Карткова система породжує корупцію та тіньовий ринок із захмарними цінами. Тому це теж поганий варіант", — наголошує економіст Юрій Грінченко.

Вартість картоплі на ринку
Вартість картоплі на ринку.  Фото: Новини.LIVE

Україна намагається піти шляхом підтримки конкретних соціальних груп, а не прямого обмеження цін. Це важливий момент для розуміння того, чого чекати від держави цієї зими.

Соціальні виплати 

Україна обрала модель адресної допомоги, а не ручного регулювання. Це зроблено для того, щоб уникнути дефіциту товарів і тіньових схем, але водночас підтримати тих, хто найсильніше відчуває зростання цін. І хоча цей шлях не є ідеальним, він мінімізує ризики, які за інших обставин могли б бути значно гіршими.

"Український уряд намагається збалансувати ситуацію тим, що надає грошові виплати громадянам із низькими доходами. Це дозволяє хоча б частково компенсувати подорожчання базових продуктів. Варіант компромісний, не ідеальний — але ідеальних рецептів тут немає. Кожне рішення має свої ризики", — зазначає експерт.

Людина тримає гроші
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін узимку 2026 року буде, але навряд чи матиме шоковий характер. Проте цінові сплески — особливо на окремі категорії харчів — цілком можливі, і саме аграрний сектор залишається найвразливішою точкою.

Раніше ми писали, як ворожі удари по енергетиці відображаються на українській економіці. А також про те, що буде з економікою взимку, чого чекати українцям.

Одеса продукти овочі Новини Одеси їжа хліб ціни на продукты
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації