Копченості на Привозі: скільки коштують і чому не дорожчають

Люди купують копченості на базарі. Фото: Новини.LIVE

Попри війну й зменшення купівельної спроможності, на одеському Привозі продовжують торгувати копченостями власного виробництва. Продавці зізнаються — людей поменшало, але головне, щоб ринок жив. Тут нині цінують кожного покупця, бо навіть невеликий попит допомагає втриматися на плаву.

Журналісти Новини.LIVE завітали на "Привоз" та дізналися актуальні ціни на копченості.

Реклама

Читайте також:

Попит на копченості

Біля прилавків із копченостями — спокій і запах диму, що витає в повітрі. Продавці кажуть: зараз не до розкоші, люди купують менше, зважаючи на непростий час. Утім, ціни поки що не змінюють, аби не втратити клієнтів. Для багатьох торгівля стала не способом заробітку, а можливістю просто втримати бізнес і підтримати ринок.

"В принципі, ціни у нас не змінилися поки. У нас і так людей особливо немає. Впливають тривоги, погода. Ми не можемо підняти ціни, розуміємо, що зараз війна. У людей просто не вистачає грошей — вони спершу оплачують комуналку, а це вже лакомство", — каже продавчиня Яна.

Продавчиня Яна під час спілкування з журналістами. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей

Асортимент на прилавках різноманітний — від курятини до свинячих ковбасок. Продавці кажуть, усе виробляють, ріжуть, коптять і пакують власноруч. Ціни на продукцію залишаються стабільними вже кілька місяців.

Ціни на копченості:

Курка (будь-яка частина) — 220 грн/кг

Каркаси, кості — 110 грн/кг

Куряча ковбаска — 270 грн/кг

Куряче філе — 270 грн/кг

Купати (ковбаски) — 300 грн/кг

Купати свинячі — 350 грн/кг

Фарширована шийка — 250 грн/кг

Копчені курки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

За словами продавчині, на виробництво однієї курки йде кілька днів — м’ясо ріжуть, готують і коптять самостійно. Курей закуповують, але весь процес обробки відбувається тут, на місці. Попри труднощі, підприємці не здаються: головне, щоб люди приходили й ринок продовжував жити.

Ковбаси на базары. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в деяких супермаркетах подешевшали яйця. Також ми писали про те, скільки має коштувати якісна червона та чорна ікра.