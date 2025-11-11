Ціни на Привозі листопад 2025 — що подорожчало

Люди на рибних рядах "Привоза". Фото: Новини.LIVE

На знаменитому одеському "Привозі" знову змінили ціни: за останній місяць подорожчало сало, проте м’ясо трохи впало в ціні. Овочі та фрукти залишаються стабільними, натомість асортимент риби зріс — тож вибір для покупців став ширшим. Продавці скаржаться на відсутність людей на ринку та, по можливості, поступаються своїм покупцям.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на "Привоз", щоб дізнатися актуальну вартість продуктів.

Овочі на Привозі

На прилавках дійсно видно, що сезон овочів у розпалі. Усе з українських полів, здебільшого — з південних областей. Середня ціна на базові продукти наразі тримається на рівні 25 гривень за кілограм: картопля, капуста, цибуля, буряк і морква коштують однаково. Це дозволяє одеситам збирати звичний набір для борщу без відчутного удару по гаманцю.

"Є картопля, капуста, цибуля, буряк, морва в одній ціні, яка надалі буде стабільна, я вже думаю, що підійматися не буде. Якщо бензин не подорожчає, то ціни не будуть підійматися, звичайно. Всі овочі наші, не імпортні", — каже продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Перець червоний — 65 грн/кг

Баклажани — 40 грн/кг

Огірки — 65 грн/кг

Помідори — 40 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цвітна капуста — 65 грн/кг

Вартість картоплі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на Привозі

Фруктові ряди, навпаки, додають кольору і настрою. Тут запах стиглих яблук змішується з ароматом хурми та груш. Осінь — час вітамінів, і продавці запевняють, що є товар на будь-який смак. Українські садівники пропонують свіжі яблука, а закордонні постачальники — солодку азербайджанську хурму.

"Є грушки рікс 70 грн, є хурма по 100 грн — отримали дуже плотненьку, гарна азербайджанська. Є яблука гала, чемпіон, голден, симиренка. Все домашнє, все з наших вінницьких садів", — розповідає Оксана.

Асортимент яблук на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Хурма (Азербайджан) — 100 грн/кг

Гранат — 90 грн/кг

Лимони — 130 грн/кг

Мандарини — 130 грн/кг

Апельсини — 100 грн/кг

Нектарини — 150 грн/кг

Ківі — 150 грн/кг

Банани — 75 грн/кг

Яблука — від 40 грн/кг

Азербайджанська хурма на базарі. Фото: Новини.LIVE

Риба на Привозі

Біля рибних рядів — пожвавлення. Осіння прохолода додає апетиту до свіжої риби, якої на "Привозі" зараз чимало. Продавці кажуть, що через сезонний улов ціни навіть трохи знизилися. На лотках — карась, короп, щука, судак, чорноморські бичочки й глоська. Продавці додають: головне — свіжа риба, і зараз її достатньо.

"Десь щось впало, десь подешевіло. Товстолоб подешевшав, лящ подешевшав трохи, на 10–20 гривень. Рибок багато, зараз сезон — це осінь, рибка є. Ну, а люди ходять, навіть просто приходять до нас поговорити", — усміхається продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Карась — 120 грн/кг

Карп — 120 грн/кг

Карп (маленький) — 100 грн/кг

Товстолоб — 50 грн/кг

Щука — 200 грн/кг

Бички — 80 грн/кг

Сом (філе) — 300 грн/кг

Голова сома — 80 грн/кг

Глоська (чорноморська) — 350–400 грн/кг

Бички (чорноморські) — 250 грн/кг

Судак — 250 грн/кг

Лящ (з ікрою) — 80 грн/кг

Філе риби — 160 грн/кг

Карась на прилавку "Привоза". Фото: Новини.LIVE

М'ясо на Привозі

М’ясні ряди "Привозу" також тримають свої позиції. Торгівці кажуть: невелике підвищення на закупівлі є, але воно незначне — близько 10 гривень. Основні покупці — постійні клієнти, які знають свого продавця роками. Свинина залишається основним м’ясом на столі одеситів. Продавці зізнаються: попит став обережнішим, але без м’яса рідко хто йде.

"Трохи піднялася ціна на закуп — так, на 10 гривень. Більшість своїх покупців приходить, але сьогодні мало людей: погода, відключення світла. Не кожен може взяти багато м’яса, тому що холодильники не працюють. Беруть потроху, на один раз", — розповідає Мая.

Продавчиня Мая про свинину. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

Задня частина — 220 грн/кг

Лопатка — 200 грн/кг

Шия — 280 грн/кг

Биточок — 260 грн/кг

Голяшка передня — 120 грн/кг

Сало — 250 грн/кг

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Копченості на Привозі

Біля прилавків із копченостями — тиша й запах диму. Тут, кажуть, зараз не до розкоші: люди купують менше, зважаючи на ситуацію в країні. Продавці утримують ціни, щоб не втратити покупців, і самі визнають — нині головне вижити, а не заробити. Зараз для них навіть невеликий попит — вже підтримка, бо головне, щоб ринок жив і люди приходили.

"В принципі, ціни у нас не змінилися поки. У нас і так людей особливо немає. Впливають тривоги, погода. Ми не можемо підняти ціни, розуміємо, що зараз війна. У людей просто не вистачає грошей — вони спершу оплачують комуналку, а це вже лакомство", — каже продавчиня Яна.

Продавчиня Яна про вартість копченостей. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей

Курка (будь-яка частина) — 220 грн/кг

Куряча ковбаска — 270 грн/кг

Куряче філе — 270 грн/кг

Купати (ковбаски) — 300 грн/кг

Купати свинячі — 350 грн/кг

Фарширована шийка — 250 грн/кг

Копчені курчата на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Отже, ціни на "Привозі" восени 2025 року залишаються відносно стабільними. Овочі й риба навіть трохи подешевшали, а от м’ясо і копченості тримаються на рівні попереднього місяця. Продавці не приховують: економіка складна, але ринок живе. Одесити приходять не лише за продуктами — тут завжди можна відчути дух міста, який не змінюється навіть під час війни.

