Ціни на ікру та рибні делікатеси на Одещині восени 2025

Холодильник з рибними делікатесами на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

На Одещині ціни на рибні делікатеси стабільні, попри сезонне зростання попиту. Ікра, рибні рулети, тунець і морепродукти залишаються продуктами для вибагливого покупця. Торговці сподіваються, що перед новорічними святами інтерес до делікатесів зросте, але без різкого підвищення вартості.

Журналісти Новини.LIVE відвідали "Привоз" та дізналися, що відбувається з цінами.

Що пропонують

Сегмент рибних делікатесів на місцевих ринках традиційно залишається нішевим — сюди приходять покупці, які цінують якість і стабільність. Асортимент великий, і він не поступається за різноманіттям магазинам преміум-класу. Тут можна знайти все — від домашніх рибних ковбас до червоної ікри, яку беруть і для щоденного вжитку, і до святкового столу. Попит, кажуть торговці, є завжди, особливо у вихідні, коли на ринку людно.

"Ціни не мінялися, і я надіюся, що не зміняться до Нового року, бо всі переживають, які будуть ціни на свята", — розповіла продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Вартість делікатесів

Ікра щуча — 450 грн / 100 г,

Ікра червона — 800 грн / 100 г,

Колбаска рибна — 650–950 грн / кг,

Маслини (пачка) — 300 грн,

Рибні рулетики — 1500 грн / кг,

Тунець (консервований) — 550 грн / банка,

Печінка тріски — 250 грн / 250 г,

Хек заморожений — 160 грн / кг,

Креветки великі — 500 грн / кг.

Світлана зазначила, що зараз люди купують менше, але стабільно. Найбільше беруть невеликі порції — "на смаколик". Перед святами попит зростає, тож частину товару почали замовляти заздалегідь. Усе фасують у вакуум, щоб продукт залишався свіжим під час доставки. Торговці запевняють — головне працювати не на швидкість, а на якість.

Рибні рулети, які продають на ринку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують фрукти на "Привозі" в Одесі. Також ми писали, що на одеському ринку різко впав попит на м'ясо.