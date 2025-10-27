Відео
Україна
Головна Одеса Ікра та рибні делікатеси — які ціни на Привозі в Одесі

Ікра та рибні делікатеси — які ціни на Привозі в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:26
Оновлено: 17:58
Ціни на ікру та рибні делікатеси на Одещині восени 2025
Холодильник з рибними делікатесами на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

На Одещині ціни на рибні делікатеси стабільні, попри сезонне зростання попиту. Ікра, рибні рулети, тунець і морепродукти залишаються продуктами для вибагливого покупця. Торговці сподіваються, що перед новорічними святами інтерес до делікатесів зросте, але без різкого підвищення вартості.

Журналісти Новини.LIVE відвідали "Привоз" та дізналися, що відбувається з цінами.

Читайте також:

Що пропонують

Сегмент рибних делікатесів на місцевих ринках традиційно залишається нішевим — сюди приходять покупці, які цінують якість і стабільність. Асортимент великий, і він не поступається за різноманіттям магазинам преміум-класу. Тут можна знайти все — від домашніх рибних ковбас до червоної ікри, яку беруть і для щоденного вжитку, і до святкового столу. Попит, кажуть торговці, є завжди, особливо у вихідні, коли на ринку людно.

"Ціни не мінялися, і я надіюся, що не зміняться до Нового року, бо всі переживають, які будуть ціни на свята", — розповіла продавчиня Світлана.

Ціни на рибні делікатеси на "Привозі"
Продавчиня Світлана під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Вартість делікатесів

  •  Ікра щуча — 450 грн / 100 г,
  • Ікра червона — 800 грн / 100 г,
  • Колбаска рибна — 650–950 грн / кг,
  • Маслини (пачка) — 300 грн,
  • Рибні рулетики — 1500 грн / кг,
  • Тунець (консервований) — 550 грн / банка,
  • Печінка тріски — 250 грн / 250 г,
  • Хек заморожений — 160 грн / кг,
  • Креветки великі — 500 грн / кг.

Світлана зазначила, що зараз люди купують менше, але стабільно. Найбільше беруть невеликі порції — "на смаколик". Перед святами попит зростає, тож частину товару почали замовляти заздалегідь. Усе фасують у вакуум, щоб продукт залишався свіжим під час доставки. Торговці запевняють — головне працювати не на швидкість, а на якість.

Ціни на рибні делікатеси на "Привозі"
Рибні рулети, які продають на ринку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують фрукти на "Привозі" в Одесі. Також ми писали, що на одеському ринку різко впав попит на м'ясо.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси ціни риба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
