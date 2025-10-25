Ціни на рибу на “Привозі” в Одесі — скільки коштує судак і сом

Покупці біля прилавка з рибою в Одесі Фото: Новини.LIVE

На головному ринку Одеси пожвавився попит на свіжу рибу. Торгівці кажуть, що вартість змінюється, залежно від улову та сезону. У дні, коли риби багато, ціни помітно знижуються, тож найвигідніше купувати саме тоді.

Скільки коштує свіжа риба на "Привозі" та від чого залежить ціна, дізнавалися Новини.LIVE.

Сезон риби

Рибний ряд на "Привозі" традиційно залишається одним із найпопулярніших місць серед покупців. Особливо людно тут у вихідні, коли одесити приходять за свіжою рибою для родинного столу. Продавці пояснюють, що головним чинником формування вартості є кількість улову. Якщо день видається "уловним", ціни можуть впасти на 10–20 гривень за кілограм.

"Риба вся свіжа, якісна. Коли улову більше, ціна знижується. Наприклад, у суботу судак був дешевший — великий коштував 250 гривень, а менший — 220", — розповідає продавчиня Наталія.

Продавчиня Наталія за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу на "Привозі"

Сом — 350 грн/кг,

Щука — 180 грн/кг,

Товстолоб — 90 грн/кг,

Судак — 250 грн/кг,

Судак (менший) — 220 грн/кг,

Філе коропа — 250 грн/кг,

Філе товстолоба — 160 грн/кг,

Цілий короп — 180 грн/кг,

Товстолоб (Ізмаїл) — 90 грн/кг.

Філе коропа на ринку. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня зазначила, що зараз асортимент на ринку досить широкий, багато місцевої з Ізмаїла чи Кілії. Ближче до зими ціни можуть зрости через зменшення улову та складніші умови для вилову.

