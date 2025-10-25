Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціни змінюються щодня — вартість риби на одеському Привозі

Ціни змінюються щодня — вартість риби на одеському Привозі

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 17:50
Оновлено: 16:38
Ціни на рибу на “Привозі” в Одесі — скільки коштує судак і сом
Покупці біля прилавка з рибою в Одесі Фото: Новини.LIVE

На головному ринку Одеси пожвавився попит на свіжу рибу. Торгівці кажуть, що вартість змінюється, залежно від улову та сезону. У дні, коли риби багато, ціни помітно знижуються, тож найвигідніше купувати саме тоді.

Скільки коштує свіжа риба на "Привозі" та від чого залежить ціна, дізнавалися Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Сезон риби

Рибний ряд на "Привозі" традиційно залишається одним із найпопулярніших місць серед покупців. Особливо людно тут у вихідні, коли одесити приходять за свіжою рибою для родинного столу. Продавці пояснюють, що головним чинником формування вартості є кількість улову. Якщо день видається "уловним", ціни можуть впасти на 10–20 гривень за кілограм.

"Риба вся свіжа, якісна. Коли улову більше, ціна знижується. Наприклад, у суботу судак був дешевший — великий коштував 250 гривень, а менший — 220", — розповідає продавчиня Наталія.

Ціни на рибу на Привозі
Продавчиня Наталія за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу на "Привозі"

  • Сом — 350 грн/кг,
  • Щука — 180 грн/кг,
  • Товстолоб — 90 грн/кг,
  • Судак — 250 грн/кг,
  • Судак (менший) — 220 грн/кг,
  • Філе коропа — 250 грн/кг,
  • Філе товстолоба — 160 грн/кг,
  • Цілий короп — 180 грн/кг,
  • Товстолоб (Ізмаїл) — 90 грн/кг.
Ціни на рибу на Привозі
Філе коропа на ринку. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня зазначила, що зараз асортимент на ринку досить широкий, багато місцевої з Ізмаїла чи Кілії. Ближче до зими ціни можуть зрости через зменшення улову та складніші умови для вилову.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на "Привозі" впав попит на м'ясо. Також ми писали про те, як змінилися ціни на овочі в Одесі.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси ціни риба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації