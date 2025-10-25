Цены на рыбу на "Привозе" в Одессе - сколько стоит судак и сом

Покупатели у прилавка с рыбой в Одессе Фото: Новини.LIVE

На главном рынке Одессы оживился спрос на свежую рыбу. Торговцы говорят, что стоимость меняется в зависимости от улова и сезона. В дни, когда рыбы много, цены заметно снижаются, поэтому выгоднее всего покупать именно тогда.

Сколько стоит свежая рыба на "Привозе" и от чего зависит цена, узнавали Новини.LIVE.

Сезон рыбы

Рыбный ряд на "Привозе" традиционно остается одним из самых популярных мест среди покупателей. Особенно людно здесь в выходные, когда одесситы приходят за свежей рыбой для семейного стола. Продавцы объясняют, что главным фактором формирования стоимости является количество улова. Если день выдается "уловным", цены могут упасть на 10-20 гривен за килограмм.

"Рыба вся свежая, качественная. Когда улова больше, цена снижается. Например, в субботу судак был дешевле — большой стоил 250 гривен, а меньший — 220", — рассказывает продавец Наталья.

Продавщица Наталья за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу на "Привозе"

Сом — 350 грн/кг,

Щука — 180 грн/кг,

Толстолоб — 90 грн/кг,

Судак — 250 грн/кг,

Судак (меньший) — 220 грн/кг,

Филе карпа — 250 грн/кг,

Филе толстолоба — 160 грн/кг,

Целый карп — 180 грн/кг,

Толстолоб (Измаил) — 90 грн/кг.

Филе карпа на рынке, фото: Новини.LIVE

Продавщица отметила, что сейчас ассортимент на рынке достаточно широкий, много местной, из Измаила или Килии. Ближе к зиме цены могут вырасти из-за уменьшения улова и более сложных условий для вылова.

