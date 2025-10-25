Видео
Цены меняются ежедневно — стоимость рыбы на одесском Привозе

Цены меняются ежедневно — стоимость рыбы на одесском Привозе

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 17:50
обновлено: 16:38
Цены на рыбу на "Привозе" в Одессе - сколько стоит судак и сом
Покупатели у прилавка с рыбой в Одессе Фото: Новини.LIVE

На главном рынке Одессы оживился спрос на свежую рыбу. Торговцы говорят, что стоимость меняется в зависимости от улова и сезона. В дни, когда рыбы много, цены заметно снижаются, поэтому выгоднее всего покупать именно тогда.

Сколько стоит свежая рыба на "Привозе" и от чего зависит цена, узнавали Новини.LIVE.

Читайте также:

Сезон рыбы

Рыбный ряд на "Привозе" традиционно остается одним из самых популярных мест среди покупателей. Особенно людно здесь в выходные, когда одесситы приходят за свежей рыбой для семейного стола. Продавцы объясняют, что главным фактором формирования стоимости является количество улова. Если день выдается "уловным", цены могут упасть на 10-20 гривен за килограмм.

"Рыба вся свежая, качественная. Когда улова больше, цена снижается. Например, в субботу судак был дешевле — большой стоил 250 гривен, а меньший — 220", — рассказывает продавец Наталья.

Ціни на рибу на Привозі
Продавщица Наталья за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу на "Привозе"

  • Сом — 350 грн/кг,
  • Щука — 180 грн/кг,
  • Толстолоб — 90 грн/кг,
  • Судак — 250 грн/кг,
  • Судак (меньший) — 220 грн/кг,
  • Филе карпа — 250 грн/кг,
  • Филе толстолоба — 160 грн/кг,
  • Целый карп — 180 грн/кг,
  • Толстолоб (Измаил) — 90 грн/кг.
Ціни на рибу на Привозі
Филе карпа на рынке, фото: Новини.LIVE

Продавщица отметила, что сейчас ассортимент на рынке достаточно широкий, много местной, из Измаила или Килии. Ближе к зиме цены могут вырасти из-за уменьшения улова и более сложных условий для вылова.

Напомним, мы сообщали, что на "Привозе" упал спрос на мясо. Также мы писали о том, как изменились цены на овощи в Одессе.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы цены рыба
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
