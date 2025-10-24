Видео
Спрос резко упал — цены на мясо на Привозе в Одессе

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:35
обновлено: 17:58
Цены на мясо в Одессе выросли, а покупателей на "Привозе" стало меньше
Покупатели возле мясного прилавка. Фото: Новини.LIVE

На главном рынке Одессы продавцы мяса жалуются на заметное снижение продаж. Покупатели стали брать меньшие порции и выбирают более дешевые части туши. Люди объясняют это высокими ценами и уменьшением доходов. Торговцы говорят, что такого спада осенью еще не видели.

Об этом Новини.LIVE узнали у продавцов рынка в Одессе.

Читайте также:

Ситуация на "Привозе"

На знаменитом "Привозе" в Одессе сейчас малолюдно возле мясных прилавков. Продавцы говорят, что покупателей значительно меньше, чем в прошлом году. Люди берут немного, часто отказываются от дорогих частей, отдавая предпочтение более доступным.

"Берут, но слабо. Нет людей. Один человек взял мяса и говорит, что даже хлеба сейчас так не покупают, как раньше", — рассказала продавщица Татьяна.

Ціни на м'ясо на Привозі
Продавщица Татьяна за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Какие цены на мясо

  • Шея — 310-320 грн/кг,
  • Кострец — 200-230 грн/кг,
  • Лопатка — 220-240 грн/кг,
  • Подчеревина — 220 грн/кг,
  • Ребра — 250 грн/кг,
  • Грудинка — 220 грн/кг,
  • Сало — от 150 грн/кг.
Ціни на м'ясо на Привозі
Человек платит деньги за мясо. Фото: Новости.LIVE

Продавцы признают, что в этом сезоне торговля самая слабая за последние годы, и связывают это с подорожанием жизни и сокращением расходов в семьях.

Напомним, мы сообщали о том, как изменились цены на овощи на "Привозе". Также мы писали о том, сколько стоит рыба на Киевском рынке в Одессе.

Одесса рынок Одесская область мясо Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
