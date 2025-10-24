Цены на мясо в Одессе выросли, а покупателей на "Привозе" стало меньше

Покупатели возле мясного прилавка. Фото: Новини.LIVE

На главном рынке Одессы продавцы мяса жалуются на заметное снижение продаж. Покупатели стали брать меньшие порции и выбирают более дешевые части туши. Люди объясняют это высокими ценами и уменьшением доходов. Торговцы говорят, что такого спада осенью еще не видели.

Об этом Новини.LIVE узнали у продавцов рынка в Одессе.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на "Привозе"

На знаменитом "Привозе" в Одессе сейчас малолюдно возле мясных прилавков. Продавцы говорят, что покупателей значительно меньше, чем в прошлом году. Люди берут немного, часто отказываются от дорогих частей, отдавая предпочтение более доступным.

"Берут, но слабо. Нет людей. Один человек взял мяса и говорит, что даже хлеба сейчас так не покупают, как раньше", — рассказала продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Какие цены на мясо

Шея — 310-320 грн/кг,

Кострец — 200-230 грн/кг,

Лопатка — 220-240 грн/кг,

Подчеревина — 220 грн/кг,

Ребра — 250 грн/кг,

Грудинка — 220 грн/кг,

Сало — от 150 грн/кг.

Человек платит деньги за мясо. Фото: Новости.LIVE

Продавцы признают, что в этом сезоне торговля самая слабая за последние годы, и связывают это с подорожанием жизни и сокращением расходов в семьях.

Напомним, мы сообщали о том, как изменились цены на овощи на "Привозе". Также мы писали о том, сколько стоит рыба на Киевском рынке в Одессе.