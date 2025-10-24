Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Попит різко впав — ціни на м'ясо на Привозі в Одесі

Попит різко впав — ціни на м'ясо на Привозі в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 17:35
Оновлено: 17:58
Ціни на м’ясо в Одесі зросли, а покупців на «Привозі» поменшало
Покупці біля м'ясного прилавка. Фото: Новини.LIVE

На головному ринку Одеси продавці м’яса скаржаться на помітне зниження продажів. Покупці стали брати менші порції та вибирають дешевші частини туші. Люди пояснюють це високими цінами й зменшенням доходів. Торгівці кажуть, що такого спаду восени ще не бачили.

Про це Новини.LIVE дізналися у продавців ринку в Одесі.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на "Привозі"

На знаменитому "Привозі" в Одесі нині малолюдно біля м’ясних прилавків. Продавці кажуть, що покупців значно менше, ніж торік. Люди беруть небагато, часто відмовляються від дорогих частин, надаючи перевагу більш доступним.

"Беруть, але слабо. Немає людей. Один чоловік узяв м’яса й каже, що навіть хліба зараз так не купують, як раніше", — розповіла продавчиня Тетяна.

Ціни на м'ясо на Привозі
Продавчиня Тетяна за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Які ціни на м’ясо

  • Шия — 310–320 грн/кг, 
  • Кострець — 200–230 грн/кг, 
  • Лопатка — 220–240 грн/кг, 
  • Підчеревина — 220 грн/кг, 
  • Ребра — 250 грн/кг, 
  • Грудинка — 220 грн/кг, 
  • Сало — від 150 грн/кг.
Ціни на м'ясо на Привозі
Людина платить гроші за м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Продавці визнають, що цього сезону торгівля найслабша за останні роки, і пов’язують це з подорожчанням життя та скороченням витрат у родинах.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як змінилися ціни на овочі на "Привозі". Також ми писали про те, скільки коштує риба на Київському ринку в Одесі.

Одеса ринок Одеська область м'ясо Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації