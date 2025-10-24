Ціни на м’ясо в Одесі зросли, а покупців на «Привозі» поменшало

Покупці біля м'ясного прилавка. Фото: Новини.LIVE

На головному ринку Одеси продавці м’яса скаржаться на помітне зниження продажів. Покупці стали брати менші порції та вибирають дешевші частини туші. Люди пояснюють це високими цінами й зменшенням доходів. Торгівці кажуть, що такого спаду восени ще не бачили.

Про це Новини.LIVE дізналися у продавців ринку в Одесі.

Ситуація на "Привозі"

На знаменитому "Привозі" в Одесі нині малолюдно біля м’ясних прилавків. Продавці кажуть, що покупців значно менше, ніж торік. Люди беруть небагато, часто відмовляються від дорогих частин, надаючи перевагу більш доступним.

"Беруть, але слабо. Немає людей. Один чоловік узяв м’яса й каже, що навіть хліба зараз так не купують, як раніше", — розповіла продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Які ціни на м’ясо

Шия — 310–320 грн/кг,

Кострець — 200–230 грн/кг,

Лопатка — 220–240 грн/кг,

Підчеревина — 220 грн/кг,

Ребра — 250 грн/кг,

Грудинка — 220 грн/кг,

Сало — від 150 грн/кг.

Людина платить гроші за м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Продавці визнають, що цього сезону торгівля найслабша за останні роки, і пов’язують це з подорожчанням життя та скороченням витрат у родинах.

