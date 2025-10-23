Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як змінилися ціни на овочі — що є на одеському Привозі

Як змінилися ціни на овочі — що є на одеському Привозі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 18:55
Оновлено: 18:52
Ціни на овочі на Привозі в Одесі в листопаді 2025 року
Жінка обирає капусту на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Цього сезону українські поля дали хороший урожай, тож імпорт овочів майже не потрібен. На "Привозі" ціни залишаються стабільними, і покупці купують овочі невеликими партіями. Продавці очікують, що ближче до зими ціни можуть підвищитися, якщо надходження від фермерів зменшиться. Наразі ринок пропонує широкий вибір сезонних овочів за помірними цінами.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на "Привоз" та дізналися актуальні ціни у жовтні.

Реклама
Читайте також:

Ситуація з постачанням

На "Привозі" цього року спостерігається велика кількість місцевих овочів, і покупці купують їх на кілька днів наперед, відмовляючись від закупівлі "про запас". Продавці зазначають, що завдяки хорошому урожаю ціни залишаються стабільними, а вибір продуктів широкий.

"Вже це все наше. Картопелька — 30 гривень. Це лимонка, є кабак вінницький. Капуста йде по 30 гривень. Вона на соління, не для голубців. Так що приходьте, на "Привозі" є все", — каже продавчиня Оксана.

Ціни на ринку в Одесі
Продавчиння Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Які ціни на овочі 

  • Картопля — 30 грн/кг, 
  • Цибуля — 25 грн/кг, 
  • Морква — 25 грн/кг, 
  • Буряк — 25 грн/кг, 
  • Перець червоний — 65 грн/кг, 
  • Баклажани — 40 грн/кг, 
  • Огірки — 65 грн/кг, 
  • Помідори — 40 грн/кг, 
  • Капуста — 30 грн/кг,
  • Цвітна капуста — 65 грн/кг.
Ціни на ринку в Одесі
Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Загалом ціни на основні овочі "борщового набору" тримаються приблизно на одному рівні. Вартість картоплі та капусти зрівнялася, а от огірки та перець вже відчутно кусаються.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як за місяць змінилися ціни на рибу в Одесі. Також ми писали про те, що в Одесі стрімко дорожчають фрукти.

Одеса ринок овочі Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації