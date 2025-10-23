Ціни на овочі на Привозі в Одесі в листопаді 2025 року

Жінка обирає капусту на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Цього сезону українські поля дали хороший урожай, тож імпорт овочів майже не потрібен. На "Привозі" ціни залишаються стабільними, і покупці купують овочі невеликими партіями. Продавці очікують, що ближче до зими ціни можуть підвищитися, якщо надходження від фермерів зменшиться. Наразі ринок пропонує широкий вибір сезонних овочів за помірними цінами.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на "Привоз" та дізналися актуальні ціни у жовтні.

Ситуація з постачанням

На "Привозі" цього року спостерігається велика кількість місцевих овочів, і покупці купують їх на кілька днів наперед, відмовляючись від закупівлі "про запас". Продавці зазначають, що завдяки хорошому урожаю ціни залишаються стабільними, а вибір продуктів широкий.

"Вже це все наше. Картопелька — 30 гривень. Це лимонка, є кабак вінницький. Капуста йде по 30 гривень. Вона на соління, не для голубців. Так що приходьте, на "Привозі" є все", — каже продавчиня Оксана.

Продавчиння Оксана за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Які ціни на овочі

Картопля — 30 грн/кг,

Цибуля — 25 грн/кг,

Морква — 25 грн/кг,

Буряк — 25 грн/кг,

Перець червоний — 65 грн/кг,

Баклажани — 40 грн/кг,

Огірки — 65 грн/кг,

Помідори — 40 грн/кг,

Капуста — 30 грн/кг,

Цвітна капуста — 65 грн/кг.

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Загалом ціни на основні овочі "борщового набору" тримаються приблизно на одному рівні. Вартість картоплі та капусти зрівнялася, а от огірки та перець вже відчутно кусаються.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як за місяць змінилися ціни на рибу в Одесі. Також ми писали про те, що в Одесі стрімко дорожчають фрукти.