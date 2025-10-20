Ціни на фрукти в Одесі восени 2025 — скільки коштують

Ціни знову зростають — вартість фруктів на одеському ринку
На одеських ринках стрімко дорожчають фрукти. Продавці кажуть, що ситуація повторюється щороку восени через зменшення врожаю, складну логістику та зростання вартості пального. Найбільше подорожчали імпортні фрукти з Туреччини та Іспанії, а попереду — нова хвиля підвищення цін.
Журналісти Новини.LIVE завітали на Київський ринок та дізналися скільки коштують фрукти зараз.
Подорожчання товару
Євген, продавець з одеського ринку, каже, що покупці вже почали економити й беруть менше, ніж торік. Головна причина — підвищення витрат на транспортування та зберігання фруктів, особливо напередодні опалювального сезону.
"Нам уже сказали, що ціни будуть трохи інші — десь на 20 гривень вище. Мандарини та апельсини дорожчають, лимони — на 10 гривень. Продається у три рази гірше, ніж минулого року", — розповів він.
Актуальні ціни на фрукти
Попри те що вартість росте, різноманіття фруктів не зменшується. На прилавках є як і імпортні товари, так і смаколики місцевих фермерів. Нині на ринках Одеси встановилися такі ціни:
- гранати (Туреччина) — 180 грн/кг,
- мандарини — 150 грн/кг,
- мандарини (Туреччина) — 140 грн/кг,
- апельсини — 120 грн/кг,
- банани — 100 грн/кг,
- манго королівське — 300 грн/кг,
- ківі "Голд" — 450 грн/кг,
- виноград "Кардинал" — 130 грн/кг,
- виноград "Кишмиш" — 120 грн/кг,
- лимони — 150 грн/кг,
- айва (Туреччина) — 180 грн/кг,
- груша — 100 грн/кг
- яблука "Голден" — 50 грн/кг.
Попри подорожчання, одесити все ж продовжують купувати свіжі фрукти. Нині просто беруть меншими порціями, щоб урізноманітнити раціон і не витрачати забагато.
