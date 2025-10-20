Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціни знову зростають — вартість фруктів на одеському ринку

Ціни знову зростають — вартість фруктів на одеському ринку

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 13:51
Оновлено: 14:36
Ціни на фрукти в Одесі восени 2025 — скільки коштують
Прилавок з фруктами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках стрімко дорожчають фрукти. Продавці кажуть, що ситуація повторюється щороку восени через зменшення врожаю, складну логістику та зростання вартості пального. Найбільше подорожчали імпортні фрукти з Туреччини та Іспанії, а попереду — нова хвиля підвищення цін.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Київський ринок та дізналися скільки коштують фрукти зараз.

Реклама
Читайте також:

Подорожчання товару

Євген, продавець з одеського ринку, каже, що покупці вже почали економити й беруть менше, ніж торік. Головна причина — підвищення витрат на транспортування та зберігання фруктів, особливо напередодні опалювального сезону.

"Нам уже сказали, що ціни будуть трохи інші — десь на 20 гривень вище. Мандарини та апельсини дорожчають, лимони — на 10 гривень. Продається у три рази гірше, ніж минулого року", — розповів він.

Ціни на фрукти в Одесі
Продавець Євген розповідає про ціни. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на фрукти

Попри те що вартість росте, різноманіття фруктів не зменшується. На прилавках є як і імпортні товари, так і смаколики місцевих фермерів. Нині на ринках Одеси встановилися такі ціни:

  • гранати (Туреччина) — 180 грн/кг,
  • мандарини — 150 грн/кг,
  • мандарини (Туреччина) — 140 грн/кг,
  • апельсини — 120 грн/кг,
  • банани — 100 грн/кг,
  • манго королівське — 300 грн/кг,
  • ківі "Голд" — 450 грн/кг,
  • виноград "Кардинал" — 130 грн/кг,
  • виноград "Кишмиш" — 120 грн/кг,
  • лимони — 150 грн/кг,
  • айва (Туреччина) — 180 грн/кг,
  • груша — 100 грн/кг
  • яблука "Голден" — 50 грн/кг.
Скільки коштують яблука в Одесі
Ціна на яблука в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри подорожчання, одесити все ж продовжують купувати свіжі фрукти. Нині просто беруть меншими порціями, щоб урізноманітнити раціон і не витрачати забагато.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на одеських ринках піднялися ціни на овочі. Також ми писали про те, скільки коштують копчення в Одесі на базарі.

Одеса фрукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації