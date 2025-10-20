Ціни на фрукти в Одесі восени 2025 — скільки коштують

Прилавок з фруктами в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках стрімко дорожчають фрукти. Продавці кажуть, що ситуація повторюється щороку восени через зменшення врожаю, складну логістику та зростання вартості пального. Найбільше подорожчали імпортні фрукти з Туреччини та Іспанії, а попереду — нова хвиля підвищення цін.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Київський ринок та дізналися скільки коштують фрукти зараз.

Подорожчання товару

Євген, продавець з одеського ринку, каже, що покупці вже почали економити й беруть менше, ніж торік. Головна причина — підвищення витрат на транспортування та зберігання фруктів, особливо напередодні опалювального сезону.

"Нам уже сказали, що ціни будуть трохи інші — десь на 20 гривень вище. Мандарини та апельсини дорожчають, лимони — на 10 гривень. Продається у три рази гірше, ніж минулого року", — розповів він.

Продавець Євген розповідає про ціни. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на фрукти

Попри те що вартість росте, різноманіття фруктів не зменшується. На прилавках є як і імпортні товари, так і смаколики місцевих фермерів. Нині на ринках Одеси встановилися такі ціни:

гранати (Туреччина) — 180 грн/кг,

мандарини — 150 грн/кг,

мандарини (Туреччина) — 140 грн/кг,

апельсини — 120 грн/кг,

банани — 100 грн/кг,

манго королівське — 300 грн/кг,

ківі "Голд" — 450 грн/кг,

виноград "Кардинал" — 130 грн/кг,

виноград "Кишмиш" — 120 грн/кг,

лимони — 150 грн/кг,

айва (Туреччина) — 180 грн/кг,

груша — 100 грн/кг

яблука "Голден" — 50 грн/кг.

Ціна на яблука в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри подорожчання, одесити все ж продовжують купувати свіжі фрукти. Нині просто беруть меншими порціями, щоб урізноманітнити раціон і не витрачати забагато.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на одеських ринках піднялися ціни на овочі. Також ми писали про те, скільки коштують копчення в Одесі на базарі.