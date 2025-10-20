Цены на фрукты в Одессе осенью 2025 - сколько стоят

Прилавок с фруктами в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках стремительно дорожают фрукты. Продавцы говорят, что ситуация повторяется ежегодно осенью из-за уменьшения урожая, сложной логистики и роста стоимости топлива. Больше всего подорожали импортные фрукты из Турции и Испании, а впереди — новая волна повышения цен.

Журналисты Новини.LIVE посетили Киевский рынок и узнали сколько стоят фрукты сейчас.

Подорожание товара

Евгений, продавец с одесского рынка, говорит, что покупатели уже начали экономить и берут меньше, чем в прошлом году. Главная причина — повышение расходов на транспортировку и хранение фруктов, особенно накануне отопительного сезона.

"Нам уже сказали, что цены будут немного другие — где-то на 20 гривен выше. Мандарины и апельсины дорожают, лимоны — на 10 гривен. Продается в три раза хуже, чем в прошлом году", — рассказал он.

Продавец Евгений рассказывает о ценах. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на фрукты

Несмотря на то что стоимость растет, многообразие фруктов не уменьшается. На прилавках есть как и импортные товары, так и вкусности местных фермеров. Сейчас на рынках Одессы установились такие цены:

гранаты (Турция) — 180 грн/кг,

мандарины — 150 грн/кг,

мандарины (Турция) — 140 грн/кг,

апельсины — 120 грн/кг,

бананы — 100 грн/кг,

манго королевское — 300 грн/кг,

киви "Голд" — 450 грн/кг,

виноград "Кардинал" — 130 грн/кг,

виноград "Кишмиш" — 120 грн/кг,

лимоны — 150 грн/кг,

айва (Турция) —180 грн/кг,

груша — 100 грн/кг,

яблоки "Голден" — 50 грн/кг.

Цена на яблоки в Одессе. фото: Новини.LIVE

Несмотря на подорожание, одесситы все же продолжают покупать свежие фрукты. Сейчас просто берут меньшими порциями, чтобы разнообразить рацион и не тратить много.

