Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Домашняя колбаска и балык — сколько стоят копчености в Одессе

Домашняя колбаска и балык — сколько стоят копчености в Одессе

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 16:19
обновлено: 16:14
Цены на копчености в Одессе - сколько стоит колбаска и балык
Цены на копчение в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе прилавки Киевского рынка буквально ломятся от деревенской колбаски, подчеревины, балыка и даже тушенки, все приготовленное на открытом огне. Покупатели не проходят мимо лотка, ведь мимо аромата дыма и настоящего мяса невозможно просто так пройти.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавцом домашних копченостей Сергеем и узнали, какие цены сейчас на продукцию.

Реклама
Читайте также:

Цены на домашние копчености в Одессе

Сергей торгует копчениями ежедневно — говорит, что несмотря на все трудности, одесситы не изменяют настоящему мясу. Продукцию везет из Любашевки, где имеют собственные коптильни, а коптят только на открытом огне.

"Сельская колбаска — 150 гривен, крестьянская — 210, шея — 450 гривен за килограмм. Балычок — 420, а запеченный балык — 440 гривен. Есть и домашняя свинина, рубленая, по 400. Все копчения — горячего, на дровах", — говорит Сергей.

Спрос, по его словам, держится стабильно. Хотя из-за отключения света людей стало немного меньше, но покупатели все равно возвращаются за любимыми вкусностями.

"Куриная колбаска — 330 гривен, свиная — 365. Есть щеки по 130 и подчеревина — 365 гривен за килограмм. Все свежее, только с огня. Люди берут понемногу, но регулярно. Говорят, такого вкуса в магазине не найдешь", — добавляет продавец.

Кроме копченого мяса, Сергей предлагает и домашние закрутки — аджику, тушенку, салаты. Говорит, главное — держать качество и не терять доверие.

Напомним, в Одессе упали цены на сало. Также мы писали, сколько стоит рыба и мясо на одесских базарах.

Одесса Одесская область мясо Новости Одессы домашняя колбаса цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации