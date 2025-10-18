Цены на копчености в Одессе - сколько стоит колбаска и балык

Цены на копчение в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе прилавки Киевского рынка буквально ломятся от деревенской колбаски, подчеревины, балыка и даже тушенки, все приготовленное на открытом огне. Покупатели не проходят мимо лотка, ведь мимо аромата дыма и настоящего мяса невозможно просто так пройти.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с продавцом домашних копченостей Сергеем и узнали, какие цены сейчас на продукцию.

Цены на домашние копчености в Одессе

Сергей торгует копчениями ежедневно — говорит, что несмотря на все трудности, одесситы не изменяют настоящему мясу. Продукцию везет из Любашевки, где имеют собственные коптильни, а коптят только на открытом огне.

"Сельская колбаска — 150 гривен, крестьянская — 210, шея — 450 гривен за килограмм. Балычок — 420, а запеченный балык — 440 гривен. Есть и домашняя свинина, рубленая, по 400. Все копчения — горячего, на дровах", — говорит Сергей.

Спрос, по его словам, держится стабильно. Хотя из-за отключения света людей стало немного меньше, но покупатели все равно возвращаются за любимыми вкусностями.

"Куриная колбаска — 330 гривен, свиная — 365. Есть щеки по 130 и подчеревина — 365 гривен за килограмм. Все свежее, только с огня. Люди берут понемногу, но регулярно. Говорят, такого вкуса в магазине не найдешь", — добавляет продавец.

Кроме копченого мяса, Сергей предлагает и домашние закрутки — аджику, тушенку, салаты. Говорит, главное — держать качество и не терять доверие.

Напомним, в Одессе упали цены на сало. Также мы писали, сколько стоит рыба и мясо на одесских базарах.