Україна
Домашня ковбаска та балик — скільки коштує копчення в Одесі

Домашня ковбаска та балик — скільки коштує копчення в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 16:19
Оновлено: 16:14
Ціни на копченості в Одесі — скільки коштує ковбаска і балик
Ціни на копчення в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі прилавки Київського ринку буквально ламаються від сільської ковбаски, підчеревини, балика і навіть тушонки, усе приготоване на відкритому вогні. Покупці не минають ятку, адже повз аромату диму й справжнього м’яса неможливо просто так пройти.

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися з продавцем домашніх копчень Сергієм й дізналися, які ціни зараз на продукцію.

Читайте також:

Ціни на домашні копченя в Одесі

Сергій торгує копченням щодня — каже, що попри всі труднощі, одесити не зраджують справжньому м’ясу. Продукцію везе з Любашівки, де мають власні коптильні, а коптять тільки на відкритому вогні.

"Сільська ковбаска — 150 гривень, селянська — 210, шия — 450 гривень за кілограм. Баличок — 420, а запечений балик — 440 гривень. Є й домашня свинина, рублена, по 400. Усе копчення — гарячого, на дровах", — каже Сергій.

Попит, за його словами, тримається стабільно. Хоча через відключення світла людей стало трохи менше, але покупці все одно повертаються за улюбленими смаколиками.

"Куряча ковбаска — 330 гривень, свиняча — 365. Є щоки по 130 і підчеревина — 365 гривень за кілограм. Усе свіже, тільки з вогню. Люди беруть потроху, але регулярно. Кажуть, такого смаку в магазині не знайдеш", — додає продавець.

Окрім копченого м’яса, Сергій пропонує й домашні закрутки — аджику, тушонку, салати. Каже, головне — тримати якість і не втрачати довіру.

Нагадаємо, в Одесі впали ціни на сало. Також ми писали, скільки коштує риба та м'ясо на одеських базарах

Одеса Одеська область м'ясо Новини Одеси домашня ковбаса ціни на продукти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
