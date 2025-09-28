Ціни на м’ясо і рибу в Одесі сьогодні

Риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М’ясо по 500, рибка по 700 — такі ціни нині на Новому ринку. Попри подорожчання, покупці не розбігаються, а просто купують менше. Продавці зізнаються: люди рахують гроші, проте без сала чи форелі з ринку не йдуть.

Кореспонденти Новини.LIVE поспілкувалися з м’ясною та рибною яткою на Новому ринку в Одесі й дізналися, які ціни зараз дивують найбільше.

Яка ціна на м'ясо в Одесі

На м’ясному ряду панує активний рух. Продавчиня Валентина зізнається, що останнім часом покупцям стало важче робити вибір. Люди рахують кожну гривню й беруть менші шматки, ніж раніше. Проте без сала чи ковбаски з ринку все одно мало хто йде.

"Сало зараз іде по 300 грн — із часничком чи без. Щічки продаю по 200 грн. Є копчене сало теж по 300. Куряче філе — 400 грн, стегно, крило й курка — 350 грн. Домашня копчена ковбаска по 430, біток і печена шия — по 500. Ціни зросли, але люди купують потроху: хто більше, хто менше", — розповідає Валентина.

Свинина на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

Яка ціна на рибу на ринках в Одесі

За кілька рядів далі — рибний відділ. Тут асортимент ще ширший, і на прилавку сяє свіжа червона риба. Продавчиня Юлія з усмішкою зустрічає покупців і підкреслює: попри високі ціни, одесити не відмовляються від улюбленої рибки.

"У нас дуже багато свіжої рибки. Є червона рибка, форель — 750 грн за кілограмчик філе. Камбалка чорноморська по 300, креветка еквадорська — 630 грн. Ціла форель коштує 470, стейки — 650. Дорада — 550, окунь — 300, судак — теж 300. Є навіть карасі живі по 120. Люди приходять і купують — хто шматочок, хто цілу рибину", — каже Юлія.

Нагадаємо, в Одесі на ринках цього року мед коштує дорожче, ніж торік.