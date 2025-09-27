Браконьєрство в Тузлівських лиманах: чоловіка спіймали з уловом

Браконьєра спіймали з уловом у "Тузлівських лиманах". Фото: Національна поліція України

Нацпарк "Тузлівські лимани" знову став ареною для браконьєрів. Цього разу поліцейські разом із прикордонниками затримали місцевого мешканця, який незаконно ловив рибу на озері Алібей.

Про це у суботу, 27 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські затримали на Одещині браконьєра. Фото: Національна поліція України

Браконьєр на озері Алібей

Відомо, що сьогодні вранці, 27 вересня, на березі озера Алібей, що входить до складу Національного природного парку "Тузлівські лимани", правоохоронці виявили чоловіка, який займався рибальством забороненим способом.

Документів на вилов у нього не було. Натомість правоохоронці знайшли у нього ліскову сітку довжиною 50 метрів, забрідний костюм та 186 одиниць риби. Серед незаконного улову — кефаль гостроніс та камбала глось.

Яке покарання за браконьєрство

Вилучену рибу передали на зберігання спеціалізованому підприємству. А проти затриманого відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 КК України.

"Ми вже призначили судову інженерно-екологічну експертизу, щоб визначити точний розмір завданої державі шкоди. Після цього буде вирішено питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Йому загрожує від штрафу до обмеження волі", — розповів начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського району Едуард Коломієць.

