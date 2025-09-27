Відео
Головна Одеса В Одесі військовий вкрав чужий паспорт — як покарав суд

В Одесі військовий вкрав чужий паспорт — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 01:36
Солдат в Одесі вкрав і підробив паспорт: вирок суду
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовослужбовець, який раніше був засуджений, знову потрапив у поле зору правоохоронців. Він викрав чужий паспорт і намагався видати документ за власний. Чоловік визнав провину, але суд вирішив, що виправити його без ізоляції від суспільства неможливо.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Солдат, який уже мав судимість і був умовно-достроково звільнений для проходження служби у війську, у лікарняній палаті помітив паспорт іншого пацієнта. Він забрав документ, а згодом підробив його, вклеївши замість фото власне. Після цього військовий використав підроблений паспорт під час перевірки документів, коли його зупинили поліцейські.

Як покарали

Слідство встановило, що обвинувачений неодноразово порушував закон, самовільно залишав військову частину та ухилявся від служби. Попри те, що він визнав провину, суд вирішив призначити йому покарання у вигляді обмеження волі, вважаючи, що без ізоляції його виправлення неможливе.

В результаті засуджений отримав 4 роки 8 місяців 29 днів позбавлення волі з відбуванням у виправній установі, строк починається з моменту фактичного затримання. Суд також зобов’язав знищити підроблений паспорт і стягнути з обвинуваченого 7131,20 грн на користь держави як процесуальні витрати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в суді знову розглянули справу смертельної бійки біля ТЦК в Сумах. Також ми писали, що у Луцьку покарали чоловіка, який з ножем напав на військовослужбовця.

Одеса суд правосуддя викрадення Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
