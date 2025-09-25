Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий побив дружину — як покарав суд на Одещині

Військовий побив дружину — як покарав суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 01:36
Військовослужбовець з Одещини отримав штраф за побиття жінки
Суддя з молотком в руках. Фото ілюстративне: УНІАН

На Одещині військовослужбовець під час конфлікту вдарив жінку металевим ковшиком і потягнув за волосся. Потерпіла отримала тілесні ушкодження. Чоловік визнав свою провину та розкаявся. Попри це він отримав вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Біля будинку в селі Санжійка, військовий у званні матрос вживав алкоголь, коли до нього підійшла жінка та зробила зауваження. Між ними спалахнула сварка, під час якої чоловік вдарив її металевим ківшиком по обличчю та силоміць затягнув на подвір’я. Внаслідок нападу жінка отримала синці та подряпини, які медики класифікували як легкі.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав провину, написав заяву про згоду на спрощений розгляд справи та зазначив, що щиро кається. Суд врахував ці обставини і, зважаючи на відсутність попередніх судимостей, призначив йому покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Чернігові судили військового, який хотів вкрасти частину танка та продати її. Також ми писали, що у Харкові судитимуть чоловіка, який побив ветерана ЗСУ.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси воїни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації