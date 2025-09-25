Військовослужбовець з Одещини отримав штраф за побиття жінки

Суддя з молотком в руках. Фото ілюстративне: УНІАН

На Одещині військовослужбовець під час конфлікту вдарив жінку металевим ковшиком і потягнув за волосся. Потерпіла отримала тілесні ушкодження. Чоловік визнав свою провину та розкаявся. Попри це він отримав вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Біля будинку в селі Санжійка, військовий у званні матрос вживав алкоголь, коли до нього підійшла жінка та зробила зауваження. Між ними спалахнула сварка, під час якої чоловік вдарив її металевим ківшиком по обличчю та силоміць затягнув на подвір’я. Внаслідок нападу жінка отримала синці та подряпини, які медики класифікували як легкі.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав провину, написав заяву про згоду на спрощений розгляд справи та зазначив, що щиро кається. Суд врахував ці обставини і, зважаючи на відсутність попередніх судимостей, призначив йому покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

