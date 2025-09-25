Военнослужащий из Одесской области получил штраф за избиение женщины

Судья с молотком в руках. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одесской области военнослужащий во время конфликта ударил женщину металлическим ковшиком и потянул за волосы. Потерпевшая получила телесные повреждения. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Несмотря на это он получил приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Возле дома в селе Санжейка, военный в звании матрос употреблял алкоголь, когда к нему подошла женщина и сделала замечание. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина ударил ее металлическим ковшиком по лицу и силой затащил во двор. В результате нападения женщина получила синяки и царапины, которые медики классифицировали как легкие.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал вину, написал заявление о согласии на упрощенное рассмотрение дела и отметил, что искренне раскаивается. Суд учел эти обстоятельства и, учитывая отсутствие предыдущих судимостей, назначил ему наказание в виде штрафа — 850 гривен.

