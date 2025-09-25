Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный побил жену — как наказал суд на Одесчине

Военный побил жену — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 01:36
Военнослужащий из Одесской области получил штраф за избиение женщины
Судья с молотком в руках. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одесской области военнослужащий во время конфликта ударил женщину металлическим ковшиком и потянул за волосы. Потерпевшая получила телесные повреждения. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Несмотря на это он получил приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Возле дома в селе Санжейка, военный в звании матрос употреблял алкоголь, когда к нему подошла женщина и сделала замечание. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина ударил ее металлическим ковшиком по лицу и силой затащил во двор. В результате нападения женщина получила синяки и царапины, которые медики классифицировали как легкие.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал вину, написал заявление о согласии на упрощенное рассмотрение дела и отметил, что искренне раскаивается. Суд учел эти обстоятельства и, учитывая отсутствие предыдущих судимостей, назначил ему наказание в виде штрафа — 850 гривен.

Напомним, мы сообщали, что в Чернигове судили военного, который хотел украсть часть танка и продать ее. Также мы писали, что в Харькове будут судить мужчину, избившего ветерана ВСУ.

Одесса суд правосудие Одесская область Новости Одессы воины
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации