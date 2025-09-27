Видео
Главная Одесса В Одессе военный украл чужой паспорт — как наказал суд

В Одессе военный украл чужой паспорт — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 01:36
Солдат в Одессе украл и подделал паспорт: приговор суда
Судейский молоток судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе военнослужащий, который ранее был осужден, снова попал в поле зрения правоохранителей. Он похитил чужой паспорт и пытался выдать документ за собственный. Мужчина признал вину, но суд решил, что исправить его без изоляции от общества невозможно.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Солдат, который уже имел судимость и был условно-досрочно освобожден для прохождения службы в армии, в больничной палате заметил паспорт другого пациента. Он забрал документ, а затем подделал его, вклеив вместо фото собственное. После этого военный использовал поддельный паспорт во время проверки документов, когда его остановили полицейские.

Как наказали

Следствие установило, что обвиняемый неоднократно нарушал закон, самовольно покидал воинскую часть и уклонялся от службы. Несмотря на то, что он признал вину, суд решил назначить ему наказание в виде ограничения свободы, считая, что без изоляции его исправление невозможно.

В результате осужденный получил 4 года 8 месяцев 29 дней лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении, срок начинается с момента фактического задержания. Суд также обязал уничтожить поддельный паспорт и взыскать с обвиняемого 7131,20 грн. в пользу государства как процессуальные расходы.

Напомним, мы сообщали, что в суде снова рассмотрели дело смертельной драки возле ТЦК в Сумах. Также мы писали, что в Луцке наказали мужчину, который с ножом напал на военнослужащего.

Одесса суд правосудие похищение Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
