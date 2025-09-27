Чоловік побив односельця в кафе на Одещині — яке покарання

Поліцейський бере відбитки пальців у обвинуваченого. Фото ілюстративне: Нацполіція України

На Одещині чоловік жорстоко побив односельця після сварки в кафе. Постраждалий із тяжкою травмою голови опинився в лікарні, а його кривдника вже відправили на лаву підсудних.

Про це у суботу, 27 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Побив односельця в кафе

За даними поліції, подія сталася серпневого вечора у Саф’янівській громаді, в одному із закладів харчування. Двоє чоловіків — 44-річний місцевий та його 60-річний знайомий — посварилися, обмінялися ударами та розійшлися.

Проте дорогою додому молодший за віком учасник конфлікту не стримав агресії. Він наздогнав односельця й завдав йому сильного удару ногою в обличчя. Потерпілий упав і втратив свідомість. Працівники закладу, побачивши чоловіка, викликали швидку.

Медики діагностували у потерпілого перелом тім’яної кістки та забій головного мозку. Ці ушкодження судмедексперти визнали тяжкими і небезпечними для життя в момент отримання.

Яке покарання за побиття

Поліція затримала підозрюваного. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

"Ми зібрали достатньо доказів і висунули обвинувачення у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже направлено до суду", — розповів слідчий Ізмаїльського райвідділу поліції Владислав Хмельниченко.

