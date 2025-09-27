Видео
На Одесчине спор в кафе закончился больницей — подробности

На Одесчине спор в кафе закончился больницей — подробности

Дата публикации 27 сентября 2025 11:00
Мужчина избил односельчанина в кафе в Одесской области — какое наказание
Полицейский берет отпечатки пальцев у обвиняемого. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

В Одесской области мужчина жестоко избил односельчанина после ссоры в кафе. Пострадавший с тяжелой травмой головы оказался в больнице, а его обидчика уже отправили на скамью подсудимых.

Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Избил односельчанина в кафе

По данным полиции, происшествие произошло августовским вечером в Сафьяновской громаде, в одном из заведений питания. Двое мужчин — 44-летний местный житель и его 60-летний знакомый — поссорились, обменялись ударами и разошлись.

Однако по дороге домой младший по возрасту участник конфликта не сдержал агрессии. Он догнал односельчанина и нанес ему сильный удар ногой в лицо. Пострадавший упал и потерял сознание. Работники заведения, увидев мужчину, вызвали скорую.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом теменной кости и ушиб головного мозга. Эти повреждения судмедэксперты признали тяжелыми и опасными для жизни в момент получения.

Какое наказание за избиение

Полиция задержала подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

"Мы собрали достаточно доказательств и предъявили обвинение в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направлен в суд", — рассказал следователь Измаильского райотдела полиции Владислав Хмельниченко.

Напомним, адвокат экс-главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова отрицает, что за него внесли залог. Также мы писали, что в Одессе 52-летняя женщина собирала данные об украинских военных и передавала их РФ.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
