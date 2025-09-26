Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Залог за экс-военкома Одесской области — что говорит адвокат

Залог за экс-военкома Одесской области — что говорит адвокат

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 18:45
За экс-военкома Борисова не вносили залог
Евгений Борисов. Фото: Суспільне

Журналист Евгений Плинский сообщил, что за экс-главу Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова внесли 44 млн гривен залога, хотя сначала суд назначил 402 млн гривен. Однако адвокат Борисова Александр Маковецкий опроверг эту информацию.

Об этом сообщает Плинский на странице в Facebook и "Суспільне" в пятницу, 26 сентября.

Реклама
Читайте также:

Заявление Плинского

Журналист сообщил, что среди перечня компаний и лиц, которые заплатили за освобождение Борисова из СИЗО, есть два адвоката беглого президента Виктора Януковича — Виталий Сердюк и Александр Бабиков.

А также Игорь Федоренко, Ольга Просянюк, Енич Владимир, "Авер Лекс", АО "Грейн", АО "Капитал партнер", АО "Юк Капитал".

допис Плінського
Сообщение Евгения Плинского. Фото: скриншот

Что говорит адвокат Борисова

Маковецкий сообщил "Суспільному", что информация о внесении залога за Борисова не соответствует действительности.

"Никто не вносил залог. Он еще находится в СИЗО. Таких денег нет", — отметил адвокат.

Что известно о Борисове

Евгений Борисов бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП, который стал фигурантом ряда уголовных дел. По данным следствия, он незаконно присвоил почти 150 миллионов гривен во время пребывания в должности. Семья Борисова владеет элитной недвижимостью в Испании виллой площадью более 850 квадратных метров и офисом в курортной Марбелье. В Украине у него также арестованы дома, квартиры, земельные участки и автомобили премиум-класса.

Кроме коррупционных преступлений, ему инкриминируют уклонение от службы, самовольное оставление части и использование поддельных документов. В июле 2023 года его задержали в Киеве, где он, по данным ГБР, пытался избежать наказания, меняя телефоны и автомобили.

Какие производства открыты против Борисова

В отношении Борисова уже открыты дела о незаконном обогащении на более 140 миллионов гривен, уклонении от службы, использовании поддельных документов и отмывании средств. По материалам ГБР, суд арестовывал его имущество за рубежом, в частности роскошный дом и офис в испанской Марбелье, а также автомобили премиум-класса, оформленные на его родственников.

Также он подделал документы, чтобы получить статус раненого во время войны. Благодаря этому он незаконно получил сотни тысяч гривен и отдыхал за границей.

Напомним, что у Борисова конфисковали виллу в Испании стоимостью около 178 млн грн.

Также сообщалось в каком органе спецназначения работает сын Борисова.

Одесса СИЗО военкомат залог адвокат
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации