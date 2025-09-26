За экс-военкома Борисова не вносили залог

Евгений Борисов. Фото: Суспільне

Журналист Евгений Плинский сообщил, что за экс-главу Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова внесли 44 млн гривен залога, хотя сначала суд назначил 402 млн гривен. Однако адвокат Борисова Александр Маковецкий опроверг эту информацию.

Об этом сообщает Плинский на странице в Facebook и "Суспільне" в пятницу, 26 сентября.

Реклама

Читайте также:

Заявление Плинского

Журналист сообщил, что среди перечня компаний и лиц, которые заплатили за освобождение Борисова из СИЗО, есть два адвоката беглого президента Виктора Януковича — Виталий Сердюк и Александр Бабиков.

А также Игорь Федоренко, Ольга Просянюк, Енич Владимир, "Авер Лекс", АО "Грейн", АО "Капитал партнер", АО "Юк Капитал".

Сообщение Евгения Плинского. Фото: скриншот

Что говорит адвокат Борисова

Маковецкий сообщил "Суспільному", что информация о внесении залога за Борисова не соответствует действительности.

"Никто не вносил залог. Он еще находится в СИЗО. Таких денег нет", — отметил адвокат.

Что известно о Борисове

Евгений Борисов — бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП, который стал фигурантом ряда уголовных дел. По данным следствия, он незаконно присвоил почти 150 миллионов гривен во время пребывания в должности. Семья Борисова владеет элитной недвижимостью в Испании — виллой площадью более 850 квадратных метров и офисом в курортной Марбелье. В Украине у него также арестованы дома, квартиры, земельные участки и автомобили премиум-класса.

Кроме коррупционных преступлений, ему инкриминируют уклонение от службы, самовольное оставление части и использование поддельных документов. В июле 2023 года его задержали в Киеве, где он, по данным ГБР, пытался избежать наказания, меняя телефоны и автомобили.

Какие производства открыты против Борисова

В отношении Борисова уже открыты дела о незаконном обогащении на более 140 миллионов гривен, уклонении от службы, использовании поддельных документов и отмывании средств. По материалам ГБР, суд арестовывал его имущество за рубежом, в частности роскошный дом и офис в испанской Марбелье, а также автомобили премиум-класса, оформленные на его родственников.

Также он подделал документы, чтобы получить статус раненого во время войны. Благодаря этому он незаконно получил сотни тысяч гривен и отдыхал за границей.

Напомним, что у Борисова конфисковали виллу в Испании стоимостью около 178 млн грн.

Также сообщалось в каком органе спецназначения работает сын Борисова.