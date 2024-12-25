Имущество скандального одесского экс-военкома Борисова передали АРМА

Бывший одесский военком Евгений Борисов. Фото: Одесский ТЦК

Суд передал в управление АРМА имущество, принадлежащее семье бывшего начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова. В частности, речь идет о недвижимости стоимостью около 178 млн грн. Экс-чиновника подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает издание "Главком".

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Под управление АРМА перешло здание площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 млн евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене Евгения Борисова.

Также суд передал АРМА автомобили Mercedes-Benz GLS580 стоимостью 2 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG по цене 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser Prado 150 по заниженной стоимости 48 тыс. грн. Ими владели жена и теща бывшего военкома.

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Евгения Борисова обвиняют в ряде преступлений, в том числе незаконном обогащении. По данным следствия, члены семьи Борисова легализовали более 8,2 млн евро, приобретя на эти средства недвижимость и автомобили на испанском побережье. Еще в 2023 году журналисты обнаружили, что мать Борисова приобрела виллу в Марбелье, Испания, а его жена — коммерческую недвижимость неподалеку. У семьи также есть элитный внедорожник Mercedes Gelendvagen.

Напомним, находясь под стражей, Евгений Борисов оформил инвалидность. Также скандальному бывшему военному предъявлены обвинения в уклонении от военной службы, подделке документов и самовольном уходе из воинской части.