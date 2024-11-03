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Ексначальник Одеського ТЦК Борисов став "інвалідом" у СІЗО

3 листопада 2024 13:54
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Євген Борисов у СІЗО оформив інвалідність
Ексначальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов. Фото: скриншот з відео
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Євген Борисов, колишній начальник Одеського обласного ТЦК, перебуваючи під вартою, оформив інвалідність, що дозволяє йому виїхати за кордон. За рішенням суду ексначальнику також зменшили розмір застави.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на матеріали досудового розслідування. 

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Як повідомляє видання із посиланням на матеріали досудового розслідування, протягом останніх 9 місяців адвокати Борисова активно займалися його медичним обстеженням для отримання форми № 088/о, що дозволила йому оформити інвалідність. У зв’язку з цим Борисов був звільнений із ЗСУ за станом здоров'я.

Зменшення розміру застави

Водночас суд нещодавно ухвалив рішення суттєво знизити розмір застави для Борисова — з 69,7 млн грн до 39,3 млн грн, що значно полегшує можливість його виходу на волю. Правоохоронці занепокоєні, адже в разі звільнення Борисов може безперешкодно перетнути державний кордон.

Більше про справу Борисова

Нагадаємо, Євгена Борисова звинувачують у низці злочинів, зокрема незаконному збагаченні, ухиленні від військової служби, підробці документів і самовільному залишенні військової частини. За даними слідства, члени родини Борисова легалізували понад 8,2 млн євро, придбавши на ці кошти нерухомість та автомобілі на іспанському узбережжі. Ще у 2023 році журналісти виявили, що мати Борисова придбала віллу в Марбельї, Іспанія, а його дружина — комерційну нерухомість неподалік. Родина також має елітний позашляховик Mercedes Gelendvagen.

ТЦК та СП Одеса Одеська область інвалідність Новини Одеси СІЗО

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