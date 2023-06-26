Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Син скандального військкома Борисова працює в СБУ arrow

Син скандального військкома Борисова працює в СБУ

26 червня 2023 19:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Син скандального військкома Борисова працює в СБУ
Військком Борисов. Фото:Одеський обласний ТЦК та СП
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Син скандального одеського військкома Євгена Борисова проходить службу в Управлінні СБУ в Одеської області. Він обіймає посаду керівника одного з підрозділів Головного відділу захисту національної державності.

Це підтвердили в Одеському управлінні СБУ.

Читайте також:

У Одеському управлінні СБУ підтвердили, що син Євгена Борисова обіймає посаду керівника одного із підрозділів Головного відділу захисту національної державності в Одесі, а також має військове звання "капітан". Чутки, що він пов'язаний з відділом по боротьбі з корупцією спростували.

Що відомо про Євгена Борисова

Євген Борисов фігурує у скандалі щодо придбання ним під час війни вілли в Іспанії за майже 4 мільйони євро. Втім, як виявилося, на купівлі маєтку родина Борисових не зупинилась. 

Крім того, у ЗМІ продовжує ширитись інформація про можливий випадок незаконного збагачення начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки — Євгена Борисова з Одещини. В командуванні Сухопутних військ прокоментували ситуацію. 

Наказ про звільнення Борисова

Глава держави наказав звільнити начальника ТЦК Євгена Борисова. Це завдання доручили Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. 

"Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади", — йдеться у повідомленні.

До того ж Зеленський доручив організувати перевірку системи військкоматів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз