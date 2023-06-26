Син скандального військкома Борисова працює в СБУ

Військком Борисов. Фото:Одеський обласний ТЦК та СП

Син скандального одеського військкома Євгена Борисова проходить службу в Управлінні СБУ в Одеської області. Він обіймає посаду керівника одного з підрозділів Головного відділу захисту національної державності.

Це підтвердили в Одеському управлінні СБУ.

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У Одеському управлінні СБУ підтвердили, що син Євгена Борисова обіймає посаду керівника одного із підрозділів Головного відділу захисту національної державності в Одесі, а також має військове звання "капітан". Чутки, що він пов'язаний з відділом по боротьбі з корупцією спростували.

Що відомо про Євгена Борисова

Євген Борисов фігурує у скандалі щодо придбання ним під час війни вілли в Іспанії за майже 4 мільйони євро. Втім, як виявилося, на купівлі маєтку родина Борисових не зупинилась.

Крім того, у ЗМІ продовжує ширитись інформація про можливий випадок незаконного збагачення начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки — Євгена Борисова з Одещини. В командуванні Сухопутних військ прокоментували ситуацію.

Наказ про звільнення Борисова

Глава держави наказав звільнити начальника ТЦК Євгена Борисова. Це завдання доручили Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

"Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади", — йдеться у повідомленні.

До того ж Зеленський доручив організувати перевірку системи військкоматів.