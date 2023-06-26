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Сын скандального военкома Борисова работает в СБУ

26 июня 2023 19:00
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Беженарь Татьяна
журналист
Сын скандального военкома Борисова работает в СБУ
Военком Борисов. Фото:Одесский областной ТЦК и СП
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Сын скандального одесского военкома Евгения Борисова проходит службу в Управлении СБУ в Одесской области. Он занимает должность руководителя одного из подразделений Главного отдела защиты национальной государственности.

Это подтвердили в Одесском управлении СБУ.

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В Одесском управлении СБУ подтвердили, что сын Евгения Борисова занимает должность руководителя одного из подразделений Главного отдела защиты национальной государственности в Одессе, а также имеет воинское звание "капитан". Слухи, что он связан с отделом по борьбе с коррупцией, опровергли.

Что известно о Евгении Борисове

Евгений Борисов фигурирует в скандале по поводу приобретения им во время войны виллы в Испании за почти 4 миллиона евро. Впрочем, как оказалось, на покупке имения семья не остановилась.

Кроме того, в СМИ продолжает распространяться информация о возможном случае незаконного обогащения начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки — Евгения Борисова из Одесчины. В командовании Сухопутных войск прокомментировали ситуацию.

Приказ об увольнении Борисова

Глава государства приказал уволить начальника ТЦК Евгения Борисова. Эту задачу поручили Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"То, что касается военкомов, в частности скандала с… деятелем в Одессе. Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных Сил. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности. Поручил Главкому Залужному убрать этого человека с должности", — говорится в сообщении.

К тому же, Зеленский поручил организовать проверку системы военкоматов.

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