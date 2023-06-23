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В ЗСУ прокоментували скандал навколо військкома з Одещини

23 червня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В ЗСУ прокоментували скандал навколо військкома з Одещини
Євген Борисов. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У ЗМІ продовжує ширитись інформація про можливий випадок незаконного збагачення начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про Євгена Борисова з Одещини. 

В командуванні Сухопутних військ прокоментували ситуацію.

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"Нульовий рівень толерантності до корупції — був та залишається принциповою позицією у ЗСУ. Інформація, що шириться у ЗМІ про незаконне збагачення одного з начальників ТЦК та СП, має бути перевірена правоохоронними органами. Командування Сухопутних військ ЗСУ всіляко сприятиме проведенню необхідних заходів", — йдеться в повідомленні. 

Реакція командування Сухопутних військ. Фото: скриншот
Реакція командування Сухопутних військ. Фото: скриншот

Що придбала родина військкома під час війни

Неподалік розкішного маєтку військового комісара з Одещини стояв електричний Mercedes-Benz В класу 2022 року. Цей розкішний автомобіль можна придбати від 100 000 доларів. Не лише авто, а й сам маєток, зареєстровані на матір Борисова.

За кілька кілометрів від приватного котеджного містечка Сіера Бланка, посеред найрозкішніших ресторанів, елітних магазинів та п'ятизіркових готелів розташоване офісне приміщення Борисових. Сім'я військового комісара придбала його на початку 2023 року. 

Зазначимо, очільник Одеського ТЦК та СП Євген Борисов виїжджав за кордон законно. Наразі він повернувся до роботи й виконує свої обов'язки.

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