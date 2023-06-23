В ВСУ прокомментировали скандал вокруг военкома из Одесчины

Евгений Борисов. Фото: google

В СМИ продолжает распространяться информация о возможном случае незаконного обогащения начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Речь идет о Евгении Борисове из Одесчины.

В командовании Сухопутных войск прокомментировали ситуацию.

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"Нулевой уровень толерантности к коррупции — был и остается принципиальной позицией в ВСУ. Информация, распространяющаяся в СМИ о незаконном обогащении одного из начальников ТЦК и СП, должна быть проверена правоохранительными органами. Командование Сухопутных войск ВСУ будет всячески способствовать проведению необходимых мероприятий", — говорится в сообщении.

Реакция командования Сухопутных войск. Фото: скриншот

Что приобрела семья военкома во время войны

Недалеко от роскошного имения военного комиссара из Одесчины стоял электрический Mercedes-Benz В класса 2022 года. Этот роскошный автомобиль можно приобрести от 100 000 долларов. Не только авто, но и само поместье, зарегистрированное на мать Борисова.

В нескольких километрах от частного коттеджного городка Сиера Бланка, среди самых роскошных ресторанов, элитных магазинов и пятизвездочных гостиниц расположено офисное помещение Борисовых. Семья военного комиссара приобрела его в начале 2023 года.

Отметим, глава Одесского ТЦК и СП Евгений Борисов выезжал за границу законно. Он вернулся к работе и выполняет свои обязанности.