Евгений Борисов в СИЗО оформил инвалидность

Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов стал "инвалидом" в СИЗО
Евгений Борисов, бывший начальник Одесского областного ТЦК, находясь под стражей, оформил инвалидность, позволяющую ему уехать за границу. По решению суда экс-начальнику также уменьшили размер залога.
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на материалы досудебного расследования.
Борисов получил справку об инвалидности
Как сообщает издание со ссылкой на материалы досудебного расследования, за последние 9 месяцев адвокаты Борисова активно занимались его медицинским обследованием для получения формы № 088/о, позволившей ему оформить инвалидность. В связи с этим Борисов был уволен из ВСУ по состоянию здоровья.
Уменьшение размера залога
В то же время, суд недавно принял решение существенно снизить размер залога для Борисова — с 69,7 млн грн до 39,3 млн грн, что значительно облегчает возможность его выхода на свободу. Правоохранители обеспокоены, ведь в случае увольнения Борисов может беспрепятственно пересечь государственную границу.
Больше о деле Борисова
Напомним, Евгения Борисова обвиняют в ряде преступлений, в том числе незаконном обогащении, уклонении от военной службы, подделке документов и самовольном уходе из воинской части. По данным следствия, члены семьи Борисова легализовали более 8,2 млн евро, приобретя на эти средства недвижимость и автомобили на испанском побережье. Еще в 2023 году журналисты обнаружили, что мать Борисова приобрела виллу в Марбелье, Испания, а его жена – коммерческую недвижимость неподалеку. У семьи также есть элитный внедорожник Mercedes Gelendvagen.
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