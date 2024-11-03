Евгений Борисов в СИЗО оформил инвалидность

Эксначальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов. Фото: скриншот с видео

Евгений Борисов, бывший начальник Одесского областного ТЦК, находясь под стражей, оформил инвалидность, позволяющую ему уехать за границу. По решению суда экс-начальнику также уменьшили размер залога.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на материалы досудебного расследования.

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Как сообщает издание со ссылкой на материалы досудебного расследования, за последние 9 месяцев адвокаты Борисова активно занимались его медицинским обследованием для получения формы № 088/о, позволившей ему оформить инвалидность. В связи с этим Борисов был уволен из ВСУ по состоянию здоровья.

Уменьшение размера залога

В то же время, суд недавно принял решение существенно снизить размер залога для Борисова — с 69,7 млн грн до 39,3 млн грн, что значительно облегчает возможность его выхода на свободу. Правоохранители обеспокоены, ведь в случае увольнения Борисов может беспрепятственно пересечь государственную границу.

Больше о деле Борисова

Напомним, Евгения Борисова обвиняют в ряде преступлений, в том числе незаконном обогащении, уклонении от военной службы, подделке документов и самовольном уходе из воинской части. По данным следствия, члены семьи Борисова легализовали более 8,2 млн евро, приобретя на эти средства недвижимость и автомобили на испанском побережье. Еще в 2023 году журналисты обнаружили, что мать Борисова приобрела виллу в Марбелье, Испания, а его жена – коммерческую недвижимость неподалеку. У семьи также есть элитный внедорожник Mercedes Gelendvagen.