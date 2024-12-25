Майно скандального одеського ексвійськкома Борисова передали АРМА

Колишній одеський військком Євген Борисов. Фото: Одеський ТЦК

Суд передав в управління АРМА майно, що належить родині колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Зокрема, йдеться про нерухомість вартістю близько 178 млн грн. Експосадовця підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє видання "Главком".

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Під управління АРМА перейшов будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 млн євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині Євгена Борисова.

Також суд передав АРМА автомобілі Mercedes-Benz GLS580 вартістю 2 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG за ціною 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser Prado 150 за заниженою вартістю 48 тис. грн. Ними володіли дружина і теща колишнього військкома.

Більше про справу Борисова

Євгена Борисова звинувачують у низці злочинів, зокрема незаконному збагаченні. За даними слідства, члени родини Борисова легалізували понад 8,2 млн євро, придбавши на ці кошти нерухомість та автомобілі на іспанському узбережжі. Ще у 2023 році журналісти виявили, що мати Борисова придбала віллу в Марбельї, Іспанія, а його дружина — комерційну нерухомість неподалік. Родина також має елітний позашляховик Mercedes Gelendvagen.

Нагадаємо, перебуваючи під вартою, Євген Борисов оформив інвалідність. Також скандальному колишньому військкому висунули обвинувачення в ухиленні від військової служби, підробці документів і самовільному залишенні військової частини.