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Іспанські канікули — одеському ексвійськкому Борисову висунули ще одне обвинувачення

11 липня 2024 11:32
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Справа одеського ексвійськкома: Борисов отримав нову підозру
Євгену Борисову оголосили про підозри. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) чекає суд за обман та ухилення від служби під час війни. Працівники ДБР завершили розслідування, яке виявило, що Євген Борисов не з’являвся на службу без поважних причин та ухилявся від виконання обов’язків.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань

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Що виявило слідство

Слідчі встановили, що в 2022-2023 роках Борисов виїздив за межі України під виглядом постраждалого від російської агресії. За допомогою знайомого лікаря він оформляв виїзди нібито на лікування після поранення на фронті. 

Борисова затримали та висунули ще одне обвинувачення
Затриманий Євген Борисов, ексначальник Одеського обласного ТЦК та СП. Фото: ДБР

Насправді ж, колишній начальник їздив на коштовні курорти Сейшельських Островів та Іспанії. Борисов використовував підроблений документ як підставу для нез’явлення на військову службу. 

Що загрожує Борисову

Ексвійськком обвинувачується у використанні підробленого документа  (ч. 4 ст. 358 ККУ), нез’явленні на службу без поважних причин під час воєнного стану (ч. 5 ст. 407 ККУ) та ухиленні від обов’язків військової служби шляхом обману  (ч. 4 ст. 409 ККУ). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Начальники Одеського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві Євгена Борисова, який був начальником Одеського обласного ТЦК та СП ще до Охрименка. Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

Згодом на його місце призначили Олександра Охрименка. Він пробув на посаді менше року та був звільнений. Відповідний наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наразі Одеський обласний ТЦК та СП очолює Юрій Пуйко, який раніше працював заступником військкома у Волинській області. Пуйко також був нагороджений почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації за його досягнення у військовій службі.

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