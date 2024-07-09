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В Одесі призначили нового військкома до обласного ТЦК та СП

9 липня 2024 19:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Юрій Пуйко стане новим військком Одеської області
Новий начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко. Фото: Волинь.online
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В Одесі призначили нового начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ним став Юрій Пуйко, який раніше працював заступником військком у Волинській області.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Новий обласний військком Одеської області

Новий обласний військком Одеської області раніше обіймав посаду першого заступника військового комісара обласного військового комісаріату Волинської області.  Полковник, заступник військового комісара – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Пуйко також був нагороджений почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації за його досягнення у військовій службі.

Він також працював заступником обласного військового комісара з територіальної оборони в Чернівецькому ТЦК.

Влітку минулого року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Охріменка, який раніше був командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Нагадаємо, Олександра Охрименка звільнили із займаної посади та призначили Начальником відділу однієї з військових частин. Загалом, він очолював Одеський ТЦК та СП менше року.  Відповідний наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві Євгена Борисова, який був начальником Одеського обласного ТЦК та СП ще до Охрименка. Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

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