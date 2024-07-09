Юрій Пуйко стане новим військком Одеської області

В Одесі призначили нового військкома до обласного ТЦК та СП
В Одесі призначили нового начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ним став Юрій Пуйко, який раніше працював заступником військком у Волинській області.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Новий обласний військком Одеської області
Новий обласний військком Одеської області раніше обіймав посаду першого заступника військового комісара обласного військового комісаріату Волинської області. Полковник, заступник військового комісара – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Пуйко також був нагороджений почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації за його досягнення у військовій службі.
Він також працював заступником обласного військового комісара з територіальної оборони в Чернівецькому ТЦК.
Влітку минулого року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Охріменка, який раніше був командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Нагадаємо, Олександра Охрименка звільнили із займаної посади та призначили Начальником відділу однієї з військових частин. Загалом, він очолював Одеський ТЦК та СП менше року. Відповідний наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві Євгена Борисова, який був начальником Одеського обласного ТЦК та СП ще до Охрименка. Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.
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