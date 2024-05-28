Борисов під вартою — ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП затримали після виходу з СІЗО
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві Євгена Борисова, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Деталі інциденту
ДБР отримало інформацію, що після сплати застави Борисов планував втекти від слідства та виїхати за кордон. Тому сьогодні, 28 травня, його повторно затримали у Києві.
Проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома, і суд помістив його під варту. Спочатку йому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень, однак згодом сума застави була зменшена до 12 мільйонів гривень.
У чому звинувачують
Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри за наступними статтями:
- Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).
- Нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).
- Ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).
- Організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).
Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Випадки корупції на Одещині
Ми також повідомляли, що правоохоронці затримали ще одного посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, якого підозрюють в організації масштабної схеми уникнення мобілізації. Його відправили на два місяці в СІЗО. Слідство триває, а фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що посадовець районної адміністрації в Одесі організував злочинну схему, згідно з якою отримував щомісяця "данину" від місцевих підприємців. Чоловіка затримали правоохоронці та оголосили йому підозру у хабарництві, за що тепер злочинцю загрожує ув'язнення.
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