Борисов під вартою — ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП затримали після виходу з СІЗО

Затриманий Євген Борисов, ексначальник Одеського обласного ТЦК та СП. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві Євгена Борисова, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі інциденту

ДБР отримало інформацію, що після сплати застави Борисов планував втекти від слідства та виїхати за кордон. Тому сьогодні, 28 травня, його повторно затримали у Києві.

Проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома, і суд помістив його під варту. Спочатку йому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень, однак згодом сума застави була зменшена до 12 мільйонів гривень.

У чому звинувачують

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри за наступними статтями:

Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

Нез’явлення вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Випадки корупції на Одещині

Ми також повідомляли, що правоохоронці затримали ще одного посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, якого підозрюють в організації масштабної схеми уникнення мобілізації. Його відправили на два місяці в СІЗО. Слідство триває, а фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що посадовець районної адміністрації в Одесі організував злочинну схему, згідно з якою отримував щомісяця "данину" від місцевих підприємців. Чоловіка затримали правоохоронці та оголосили йому підозру у хабарництві, за що тепер злочинцю загрожує ув'язнення.