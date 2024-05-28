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Борисов под стражей — экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП задержали после выхода из СИЗО

28 мая 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Борисов под стражей — экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП задержали после выхода из СИЗО
Задержан Евгений Борисов, экс-начальник Одесского областного ТЦК и СП. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Киеве Евгения Борисова, бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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Детали инцидента

ДБР получило информацию, что после уплаты залога Борисов планировал уйти от следствия и уехать за границу. Поэтому сегодня, 28 мая, он был повторно задержан в Киеве.

Против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В 2023 году ДБР задержал бывшего военкома, и суд поместил его под стражу. Сначала ему назначили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен, однако впоследствии сумма залога была уменьшена до 12 миллионов гривен.

В чем обвиняют

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях по следующим статьям:

  • Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).
  • Неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).
  • Уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).
  • Организации легализации незаконных доходов на сумму свыше 142 миллионов гривен (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Случаи коррупции в Одесской области

Мы также сообщали, что правоохранители задержали еще одного чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, подозреваемого в организации масштабной схемы избегания мобилизации. Его отправили на два месяца в СИЗО. Следствие продолжается, а фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что чиновник районной администрации в Одессе организовал преступную схему, согласно которой получал ежемесячно "дань" от местных предпринимателей. Мужчину задержали правоохранители и объявили ему подозрение во взяточничестве, за что теперь преступнику грозит заключение.

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