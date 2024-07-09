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В Одессе назначили нового военкома в областной ТЦК и СП

9 июля 2024 19:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Юрий Пуйко станет новым военком Одесской области
Новый начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко. Фото: Волынь.online
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Одессе назначен новый начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Им стал Юрий Пуйко, ранее работавший заместителем военкома в Волынской области.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Новый областной военком Одесской области

Новый областной военком Одесской области ранее занимал должность первого заместителя военного комиссара областного военного комиссариата Волынской области. Полковник, заместитель военного комиссара — начальник сектора мобилизационно-оборонной работы областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Пуйко также был награжден почетной грамотой Хмельницкой облгосадминистрации за его достижения в военной службе.

Он также работал заместителем областного военного комиссара по территориальной обороне в Черновицком ТЦК.

Летом прошлого года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил на должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Александра Охрименко, ранее бывшего командиром 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Напомним, Александра Охрименко уволили с занимаемой должности и назначили Начальником отдела одной из воинских частей. В целом он возглавлял Одесский ТЦК и СП меньше года. Соответствующий приказ отдал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований задержали в Киеве Евгения Борисова, который был начальником Одесского областного ТЦК и СП еще до Охрименко. Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

Украина Одесская область Волынская область военкомат война в Украине ТЦК и СП должность

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