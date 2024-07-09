Юрий Пуйко станет новым военком Одесской области

В Одессе назначили нового военкома в областной ТЦК и СП
В Одессе назначен новый начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Им стал Юрий Пуйко, ранее работавший заместителем военкома в Волынской области.
Об этом сообщают местные СМИ.
Новый областной военком Одесской области
Новый областной военком Одесской области ранее занимал должность первого заместителя военного комиссара областного военного комиссариата Волынской области. Полковник, заместитель военного комиссара — начальник сектора мобилизационно-оборонной работы областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Пуйко также был награжден почетной грамотой Хмельницкой облгосадминистрации за его достижения в военной службе.
Он также работал заместителем областного военного комиссара по территориальной обороне в Черновицком ТЦК.
Летом прошлого года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил на должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Александра Охрименко, ранее бывшего командиром 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Напомним, Александра Охрименко уволили с занимаемой должности и назначили Начальником отдела одной из воинских частей. В целом он возглавлял Одесский ТЦК и СП меньше года. Соответствующий приказ отдал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований задержали в Киеве Евгения Борисова, который был начальником Одесского областного ТЦК и СП еще до Охрименко. Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.
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