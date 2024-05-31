В Одеському обласному ТЦК та СП буде новий керівник — куди відправили Охрименка

Олександра Охрименка звільнили з посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Очільника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) було звільнено з посади. Відповідний наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Документ з підписом Головнокомандувача опублікували ЗМІ.

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Про що йдеться в наказі

Олександра Охрименка звільнили із займаної посади та призначили Начальником відділу однієї з військових частин. Загалом, він очолював Одеський ТЦК та СП менше року.

"Призначити полковника Охріменка Олександра Петровича, начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — Начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації командування підготовки військової частини", — йдеться у наказі Олександра Сирського.

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Ми писали раніше, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві Євгена Борисова, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

Окрім цього, правоохоронці затримали ще одного посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, якого підозрюють в організації масштабної схеми уникнення мобілізації. Його відправили на два місяці в СІЗО. Слідство триває, а фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.