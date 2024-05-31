Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесском областном ТЦК и СП будет новый руководитель — куда отправили Охрименко arrow

В Одесском областном ТЦК и СП будет новый руководитель — куда отправили Охрименко

31 мая 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесском областном ТЦК и СП будет новый руководитель — куда отправили Охрименко
Александра Охрименко уволили с должности начальника Одесского областного ТЦК и СП. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП ) был уволен с должности. Соответствующий приказ отдал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Документ с подписью Главнокомандующего опубликовали СМИ.

Читайте также:
Уволили начальника Одесского ТЦК и СП
Приказ Главнокомандующего ВСУ. Фото: СМИ

О чем идет речь в приказе

Александра Охрименко уволили с занимаемой должности и назначили Начальником отдела одной из воинских частей. В целом он возглавлял Одесский ТЦК и СП меньше года.

"Назначить полковника Охрименко Александра Петровича, начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки — Начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации командования подготовки воинской части" , — говорится в приказе Александра Сырского.

Больше новостей о ТЦК и СП в Одессе

Мы писали ранее, что работники Государственного бюро расследований (ДБР) задержали в Киеве Евгения Борисова, бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

Кроме этого, правоохранители задержали еще одного чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, подозреваемого в организации масштабной схемы избегания мобилизации. Его отправили на два месяца в СИЗО. Следствие продолжается, а фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Александр Сырский
СМИ
ТЦК и СП
Одесса
кадровые изменения
Одесская область
Новости Одессы
увольнение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление