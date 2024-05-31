В Одесском областном ТЦК и СП будет новый руководитель — куда отправили Охрименко

Александра Охрименко уволили с должности начальника Одесского областного ТЦК и СП. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП ) был уволен с должности. Соответствующий приказ отдал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Документ с подписью Главнокомандующего опубликовали СМИ.

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Приказ Главнокомандующего ВСУ. Фото: СМИ

О чем идет речь в приказе

Александра Охрименко уволили с занимаемой должности и назначили Начальником отдела одной из воинских частей. В целом он возглавлял Одесский ТЦК и СП меньше года.

"Назначить полковника Охрименко Александра Петровича, начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки — Начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации командования подготовки воинской части" , — говорится в приказе Александра Сырского.

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Мы писали ранее, что работники Государственного бюро расследований (ДБР) задержали в Киеве Евгения Борисова, бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

Кроме этого, правоохранители задержали еще одного чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, подозреваемого в организации масштабной схемы избегания мобилизации. Его отправили на два месяца в СИЗО. Следствие продолжается, а фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.