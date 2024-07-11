Дело одесского экс-военкома: Борисов получил новое подозрение

Испанские каникулы — одесскому экс-военкому Борисову выдвинули еще одно обвинение
Бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) ожидает суд за обман и уклонение от службы во время войны. Сотрудники ДБР завершили расследование, которое обнаружило, что Евгений Борисов не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от исполнения обязанностей.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Что выявило следствие
Следователи установили, что в 2022-2023 годах Борисов выезжал за пределы Украины под предлогом пострадавшего от российской агрессии. С помощью знакомого врача он оформлял выезды якобы на лечение после ранения на фронте.
На самом же деле бывший начальник ездил на ценные курорты Сейшельских островов и Испании. Борисов использовал поддельный документ как основание для неявки на военную службу.
Что угрожает Борисову
Экс-военком обвиняется в использовании поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ), неявке на службу без уважительных причин во время военного положения (ч. 5 ст. 407 УКУ) и уклонении от обязанностей военной службы путем обмана (ч. 4 ст. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Начальники Одесского областного ТЦК и СП
Напомним, что работники Государственного бюро расследований задержали в Киеве Евгения Борисова, который был начальником Одесского областного ТЦК и СП еще до Охрименко. Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.
Впоследствии на его место назначили Александра Охрименко. Он пробыл в должности менее года и был уволен. Соответствующий приказ отдал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В настоящее время Одесский областной ТЦК и СП возглавляет Юрий Пуйко, ранее работавший заместителем военкома в Волынской области. Пуйко также был награжден почетной грамотой Хмельницкой облгосадминистрации за его достижения в военной службе.
Читайте Новини.LIVE!