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Испанские каникулы — одесскому экс-военкому Борисову выдвинули еще одно обвинение

11 июля 2024 11:32
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дело одесского экс-военкома: Борисов получил новое подозрение
Евгению Борисову сообщили о подозрениях. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) ожидает суд за обман и уклонение от службы во время войны. Сотрудники ДБР завершили расследование, которое обнаружило, что Евгений Борисов не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от исполнения обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Что выявило следствие

Следователи установили, что в 2022-2023 годах Борисов выезжал за пределы Украины под предлогом пострадавшего от российской агрессии. С помощью знакомого врача он оформлял выезды якобы на лечение после ранения на фронте.

Борисова задержали и предъявили еще одно обвинение
Задержан Евгений Борисов, экс-начальник Одесского областного ТЦК и СП. Фото: ГБР

На самом же деле бывший начальник ездил на ценные курорты Сейшельских островов и Испании. Борисов использовал поддельный документ как основание для неявки на военную службу.

Что угрожает Борисову

Экс-военком обвиняется в использовании поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ), неявке на службу без уважительных причин во время военного положения (ч. 5 ст. 407 УКУ) и уклонении от обязанностей военной службы путем обмана (ч. 4 ст. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Начальники Одесского областного ТЦК и СП

Напомним, что работники Государственного бюро расследований задержали в Киеве Евгения Борисова, который был начальником Одесского областного ТЦК и СП еще до Охрименко. Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

Впоследствии на его место назначили Александра Охрименко. Он пробыл в должности менее года и был уволен. Соответствующий приказ отдал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В настоящее время Одесский областной ТЦК и СП возглавляет Юрий Пуйко, ранее работавший заместителем военкома в Волынской области. Пуйко также был награжден почетной грамотой Хмельницкой облгосадминистрации за его достижения в военной службе.

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