За ексвійськкома Борисова не вносили заставу

Євген Борисов. Фото: Суспільне

Журналіст Євген Плінський повідомив, що за ексочільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова внесли 44 млн гривень застави, хоча спочатку суд призначив 402 млн гривень. Проте адвокат Борисова Олександр Маковецький заперечив цю інформацію.

Про це повідомляє Плінський на сторінці у Facebook та "Суспільне" у п’ятницю, 26 вересня.

Заява Плінського

Журналіст повідомив, що серед переліку компаній та осіб, які заплатили за визволення Борисова з СІЗО є два адвокати президента-втікача Віктора Януковича — Віталій Сердюк та Олександр Бабіков.

А також Ігор Федоренко, Ольга Просянюк, Єніч Володимир, "Авер Лекс", АО "Грейн", АО "Капітал партнер", АО "Юк Капітал".

Допис Євгена Плінського. Фото: скриншот

Що каже адвокат Борисова

Маковецький повідомив "Суспільному", що інформація про внесення застави за Борисова не відповідає дійсності.

"Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає", — зазначив адвокат.

Що відомо про Борисова

Євген Борисов — колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП, який став фігурантом низки кримінальних справ. За даними слідства, він незаконно привласнив майже 150 мільйонів гривень під час перебування на посаді. Родина Борисова володіє елітною нерухомістю в Іспанії — віллою площею понад 850 квадратних метрів та офісом у курортній Марбельї. В Україні у нього також арештовано будинки, квартири, земельні ділянки та автомобілі преміумкласу.

Окрім корупційних злочинів, йому інкримінують ухилення від служби, самовільне залишення частини та використання підроблених документів. У липні 2023 року його затримали у Києві, де він, за даними ДБР, намагався уникнути покарання, змінюючи телефони й автомобілі.

Які провадження відкриті проти Борисова

Стосовно Борисова вже відкриті справи щодо незаконного збагачення на понад 140 мільйонів гривень, ухилення від служби, використання підроблених документів і відмивання коштів. За матеріалами ДБР, суд арештовував його майно за кордоном, зокрема розкішний будинок і офіс в іспанській Марбельї, а також автомобілі преміум-класу, оформлені на його родичів.

Також він підробив документи, щоб отримати статус пораненого під час війни. Завдяки цьому він незаконно отримав сотні тисяч гривень і відпочивав за кордоном.

Нагадаємо, що у Борисова конфіскували віллу в Іспанії, вартістю близько 178 млн грн.

Також повідомлялося в якому органі спецпризначення працює син Борисова.