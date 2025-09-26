Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Застава за ексвійськкома Одещини — адвокат роз’яснив ситуацію

Застава за ексвійськкома Одещини — адвокат роз’яснив ситуацію

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:45
За ексвійськкома Борисова не вносили заставу
Євген Борисов. Фото: Суспільне

Журналіст Євген Плінський повідомив, що за ексочільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова внесли 44 млн гривень застави, хоча спочатку суд призначив 402 млн гривень. Проте адвокат Борисова Олександр Маковецький заперечив цю інформацію.

Про це повідомляє Плінський на сторінці у Facebook та "Суспільне" у п’ятницю, 26 вересня.

Реклама
Читайте також:

Заява Плінського

Журналіст повідомив, що серед переліку компаній та осіб, які заплатили за визволення Борисова з СІЗО є два адвокати президента-втікача Віктора Януковича — Віталій Сердюк та Олександр Бабіков. 

А також Ігор Федоренко, Ольга Просянюк, Єніч Володимир, "Авер Лекс", АО "Грейн", АО "Капітал партнер", АО "Юк Капітал".

допис Плінського
Допис Євгена Плінського. Фото: скриншот

Що каже адвокат Борисова

Маковецький повідомив "Суспільному", що інформація про внесення застави за Борисова не відповідає дійсності.

"Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає", — зазначив адвокат.

Що відомо про Борисова

Євген Борисов — колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП, який став фігурантом низки кримінальних справ. За даними слідства, він незаконно привласнив майже 150 мільйонів гривень під час перебування на посаді. Родина Борисова володіє елітною нерухомістю в Іспанії — віллою площею понад 850 квадратних метрів та офісом у курортній Марбельї. В Україні у нього також арештовано будинки, квартири, земельні ділянки та автомобілі преміумкласу.

Окрім корупційних злочинів, йому інкримінують ухилення від служби, самовільне залишення частини та використання підроблених документів. У липні 2023 року його затримали у Києві, де він, за даними ДБР, намагався уникнути покарання, змінюючи телефони й автомобілі.

Які провадження відкриті проти Борисова

Стосовно Борисова вже відкриті справи щодо незаконного збагачення на понад 140 мільйонів гривень, ухилення від служби, використання підроблених документів і відмивання коштів. За матеріалами ДБР, суд арештовував його майно за кордоном, зокрема розкішний будинок і офіс в іспанській Марбельї, а також автомобілі преміум-класу, оформлені на його родичів.

Також він підробив документи, щоб отримати статус пораненого під час війни. Завдяки цьому він незаконно отримав сотні тисяч гривень і відпочивав за кордоном.

Нагадаємо, що у Борисова конфіскували віллу в Іспанії, вартістю близько 178 млн грн.

Також повідомлялося в якому органі спецпризначення працює син Борисова.

Одеса СІЗО військкомат застава адвокат
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації