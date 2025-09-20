Правила вилову кефалі в Одеській області

Чоловік на рибалці. Фото ілюстративне: freepik

У лиманах Одеської області змінюються умови вилову чорноморської кефалі. Фахівці встановили мінімальні розміри риби, нові дати початку сезону та навіть вимоги до сіток. Рибалкам доведеться суворо дотримуватися правил, інакше можна отримати штраф.

Про це повідомив Одеський рибоохоронний патруль.

На Одещині обмежили вилов кефалі

За їхньою інформацією, рибалити тепер можна лише на рибу певного розміру. У Тилігульському лимані дозволено ловити кефаль від 20 см, у Шаболатському — від 16 см, а в Тузлівських лиманах — від 17 см. Молодняк брати не можна.

Сезон також чітко визначений. Уже з 20 вересня можна використовувати сітки та закидні неводи в більшості лиманів, включно із Сухим. А от з 10 жовтня дозволено ловити гардами у Сухому та в каналі, що сполучає Тилігульський лиман із морем. Мінімальний розмір вічка сіток для промислу у Сухому лимані цього року становитиме 20 мм.

Такі обмеження, пояснюють науковці, покликані зберегти популяцію кефалі та уникнути її знищення. Адже попит на цю рибу в Одесі традиційно високий, і без контролю запаси можуть швидко зникнути.

Які штрафи за незаконний вилов риби

За порушення правил рибальства можна отримати адмінштраф від кількох сотень до понад 800 грн із конфіскацією снастей та улову. Якщо ж шкода значна або ловлять у заборонений час і забороненими знаряддями, настає кримінальна відповідальність: штрафи до 51 тис. грн або навіть позбавлення волі до 3 років, а в разі повторних чи тяжких випадків — до 5 років. Додатково рибалці нараховують збитки за кожну незаконно виловлену рибину, і для кефалі ця сума сягає понад 1,5 тис. грн за особину.

Нагадаємо, у Куяльницькому національному природному парку волонтери вручну збирали сіль із берегів, щоб водойма знову могла "дихати" і дарувати свої цілющі властивості. Також ми писали, що на півдні Одещини вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився.