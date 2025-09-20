Правила вылова кефали в Одесской области

Мужчина на рыбалке. Фото иллюстративное: freepik

В лиманах Одесской области меняются условия вылова черноморской кефали. Специалисты установили минимальные размеры рыбы, новые даты начала сезона и даже требования к сетям. Рыбакам придется строго соблюдать правила, иначе можно получить штраф.

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.

Реклама

Читайте также:

Сообщение об ограничении вылова кефали. Фото: скриншот с Facebook Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области ограничили вылов кефали

По их информации, рыбачить теперь можно только на рыбу определенного размера. В Тилигульском лимане разрешено ловить кефаль от 20 см, в Шаболатском — от 16 см, а в Тузловских лиманах — от 17 см. Молодняк брать нельзя.

Сезон также четко определен. Уже с 20 сентября можно использовать сетки и закидные неводы в большинстве лиманов, включая Сухой. А вот с 10 октября разрешено ловить гардами в Сухом и в канале, соединяющем Тилигульский лиман с морем. Минимальный размер ячеек сетей для промысла в Сухом лимане в этом году составит 20 мм.

Такие ограничения, объясняют ученые, призваны сохранить популяцию кефали и избежать ее уничтожения. Ведь спрос на эту рыбу в Одессе традиционно высокий, и без контроля запасы могут быстро исчезнуть.

Какие штрафы за незаконный вылов рыбы

За нарушение правил рыболовства можно получить админштраф от нескольких сотен до более 800 грн с конфискацией снастей и улова. Если же ущерб значительный или ловят в запрещенное время и запрещенными орудиями, наступает уголовная ответственность: штрафы до 51 тыс. грн или даже лишение свободы до 3 лет, а в случае повторных или тяжелых случаев — до 5 лет. Дополнительно рыбаку начисляют убытки за каждую незаконно выловленную рыбу, и для кефали эта сумма достигает более 1,5 тыс. грн за особь.

Напомним, в Куяльницком национальном природном парке волонтеры вручную собирали соль с берегов, чтобы водоем снова мог "дышать" и дарить свои целебные свойства. Также мы писали, что на юге Одесской области впервые за много лет высохли малые реки и водохранилища, а уровень крупных лиманов резко снизился.