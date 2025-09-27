Браконьерство в Тузловских лиманах: мужчину поймали с уловом

Браконьера поймали с уловом в "Тузловских лиманах". Фото: Национальная полиция Украины

Нацпарк "Тузловские лиманы" снова стал ареной для браконьеров. На этот раз полицейские вместе с пограничниками задержали местного жителя, который незаконно ловил рыбу на озере Алибей.

Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Браконьер на озере Алибей

Известно, что сегодня утром, 27 сентября, на берегу озера Алибей, входящего в состав Национального природного парка "Тузловские лиманы", правоохранители обнаружили мужчину, который занимался рыболовством запрещенным способом.

Документов на вылов у него не было. Зато правоохранители нашли у него лесковую сетку длиной 50 метров, забродный костюм и 186 единиц рыбы. Среди незаконного улова — кефаль остронос и камбала глосса.

Какое наказание за браконьерство

Изъятую рыбу передали на хранение специализированному предприятию. А против задержанного открыли уголовное производство по части 1 статьи 249 УК Украины.

"Мы уже назначили судебную инженерно-экологическую экспертизу, чтобы определить точный размер нанесенного государству ущерба. После этого будет решен вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Ему грозит от штрафа до ограничения свободы", — рассказал начальник отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского района Эдуард Коломиец.

