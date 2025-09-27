Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине в заповедной зоне поймали браконьера — какой улов

На Одесчине в заповедной зоне поймали браконьера — какой улов

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 13:52
Браконьерство в Тузловских лиманах: мужчину поймали с уловом
Браконьера поймали с уловом в "Тузловских лиманах". Фото: Национальная полиция Украины

Нацпарк "Тузловские лиманы" снова стал ареной для браконьеров. На этот раз полицейские вместе с пограничниками задержали местного жителя, который незаконно ловил рыбу на озере Алибей.

Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:
Браконьєр з уловом
Полицейские задержали в Одесской области браконьера. Фото: Национальная полиция Украины

Браконьер на озере Алибей

Известно, что сегодня утром, 27 сентября, на берегу озера Алибей, входящего в состав Национального природного парка "Тузловские лиманы", правоохранители обнаружили мужчину, который занимался рыболовством запрещенным способом.

Документов на вылов у него не было. Зато правоохранители нашли у него лесковую сетку длиной 50 метров, забродный костюм и 186 единиц рыбы. Среди незаконного улова — кефаль остронос и камбала глосса.

Какое наказание за браконьерство

Изъятую рыбу передали на хранение специализированному предприятию. А против задержанного открыли уголовное производство по части 1 статьи 249 УК Украины.

"Мы уже назначили судебную инженерно-экологическую экспертизу, чтобы определить точный размер нанесенного государству ущерба. После этого будет решен вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Ему грозит от штрафа до ограничения свободы", — рассказал начальник отделения полиции № 2 Белгород-Днестровского района Эдуард Коломиец.

Напомним, в Одесской области мужчина жестоко избил односельчанина после ссоры в кафе. Также военнослужащий, который ранее был осужден, похитил чужой паспорт и пытался выдать документ за собственный.

Одесса Одесская область браконьеры Новости Одессы рыба озеро
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации