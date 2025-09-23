Какие продукты подорожали в сентябре 2025 года

Люди на базарі вибирають продукти. Фото: Новини.LIVE

З настанням осені продуктовий кошик українців змінює склад і вартість. На ринках з’являється більше сезонних овочів та фруктів, однак ціни залишаються чутливими до врожаїв, логістики та собівартості. Осінь традиційно вважається часом заготівель, проте продавці наголошують, що цього року покупці стали більш ощадливими й ретельніше рахують кожну гривню.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Новий базар в Одесі, щоб дізнатися, чим торгують продавці та які ціни на продукти.

Овочі на базарі

Вересневий ринок в Одесі зустрічає відвідувачів розмаїттям фарб і ароматів. Прилавки повні сезонних овочів — від соковитих кабачків до хрусткої броколі. Господині придивляються до цін, адже попереду не лише щоденне харчування, а й час осінніх заготовок. Атмосфера напруженого очікування відчувається майже в кожній розмові, бо покупці планують, коли краще купувати великі об’єми. Продавці відверто кажуть, що справжній "похід на закрутки" ще попереду.

"Помідору ще не закручують, чекають всі польової. Через тиждень-два починається польова, люди будуть брати для закрутки, для аджики. Орієнтовно її вартість буде 30 гривень. Люди це розуміють, тому і чекають", — пояснює продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина, про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі:

Гарбуз — 50 грн/кг

Помідори — 30–70 грн/кг

Огірки — 50–60 грн/кг

Перець — 70–90 грн/кг

Баклажан — 50 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Картопля, морква, буряк — по 25 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цвітна капуста — 80 грн/кг

Броколі — 120 грн/кг

Вартість помідорів та огірків в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди на базарі

Фруктовий ряд завжди привертає найбільше уваги, адже сезонна зміна відчувається тут особливо яскраво. Осінь приносить свої барви й смаки, витісняючи літні ягоди новим урожаєм яблук, груш і слив. Покупці ходять від прилавка до прилавка, придивляючись до винограду різних сортів і водночас із сумом дивляться на рештки динь та кавунів. Цей момент переходу завжди супроводжується легким відчуттям ностальгії за літом. Але саме він відкриває нову сторінку смаків.

"Ягідка на сьогодні, як кизил, кілограм — 200 гривень. Сезон вже закінчується, беруть на варення, на компоти. Є ще персик Чорний Принц — дуже смачний, соковитий, але теж дорогий, бо сезон завершується. А от сливи тільки починаються", — розповідає продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти та ягоди:

Кавун — 15 грн/кг

Диня — 40 грн/кг

Груша — 70–120 грн/кг

Виноград — 80–200 грн/кг

Персик — 130–200 грн/кг

Слива — 50–180 грн/кг

Яблука — 50–70 грн/кг

Малина — 350 грн/кг

Лохина — 400–700 грн/кг

Полуниця — 300–350 грн/кг

Інжир — 250 грн/кг

Кизил на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Мед на базарі

Цьогоріч бджолярі на ринку зустрічають покупців із помітно меншими запасами. Весняні заморозки та літня спека серйозно вдарили по врожаю меду, і це відчувається навіть у різноманітті пропозицій. Традиційний майський мед, за яким завжди черги, цього разу на вагу золота. Досвідчені пасічники кажуть, що такого скромного сезону вони не бачили десятиліттями. Це одразу відбивається й на цінах.

"Майського меду півлітрова баночка коштує 200 гривень. Є з чорноклену — теж 200. Трав’яний — 150. Але в цьому році дуже мало меду. Я ще такого не пам’ятаю за тридцять років, щоб так не зібрали: під час цвітіння акації були заморозки, а потім засуха", — ділиться продавчиня Марина.

Продавчиня Марина про вартість меду. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мед:

Майський (0,5 л) — 200 грн

Чорноклен (0,5 л) — 200 грн

Трав’яний (0,5 л) — 150 грн

Мед на прилавку базара. Фото: Новини.LIVE

М’ясо та ковбаси

М’ясний ряд завжди вирізняється особливою атмосферою. Продавці добре знають, що покупці рахують кожну гривню, тому намагаються пояснювати причини зростання цін. Особливо це стосується свинини, де вартість залежить від кормів і витрат на утримання господарств. Попит при цьому залишається, але він став обережнішим і більш вибірковим.

"Підвищилася ціна на 20 гривень, бо свині дорожчають. А люди грошей не мають — купляють потрішки. Хтось бере більше, хтось менше, як може", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про здорожчання свинини. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м’ясо та ковбаси:

Сало свіже — 300 грн/кг

Щічки — 200 грн/кг

Корінний філей — 400 грн/кг

Курка (бедро, крило) — 350 грн/кг

Домашня ковбаска — 430 грн/кг

Биточок — 500 грн/кг

Сардельки — 350 грн/кг

Сиров’ялені ковбаси — від 430 до 700 грн/кг

Ковбасні вироби на базарі. Фото: Новини.LIVE

Риба та морепродукти

Рибний ряд на одеському ринку завжди був особливою гордістю. Тут можна знайти й традиційну чорноморську рибку, і дорогі делікатеси з-за кордону. Запах свіжої риби змішується з морським бризом, і здається, що навіть у центрі міста відчувається дух моря. Покупці часто підходять не лише за покупками, а й просто подивитися на асортимент, який змінюється майже щотижня. Це справжня "вітрина" рибальської Одеси.

"У нас дуже багато свіжої рибки. Є червона — 750 гривень за кіло, є камбала американська по 300, чорноморська рибка. А ще еквадорська креветка, дика, дуже смачна й корисна — 630 гривень за кіло", — розповідає продавчиня Юлія.

Продавчиня Юлія про асортимент риби. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу та морепродукти:

Форель ціла — 470 грн/кг

Камбала чорноморська — 1300 грн/кг

Дорадо — 550 грн/кг

Барабуля, бичок — 250–300 грн/кг

Карп — 180–200 грн/кг

Судак (філе) — 600 грн/кг

Креветка еквадорська (дика) — 630 грн/кг

Варений рак — 150 грн/100 г

Червона риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Попри всі економічні виклики, ринок залишається живим серцем міста. Тут можна не лише купити продукти, а й почути останні новини, пожартувати з продавцями та відчути справжній смак осені. Кожен ряд має свій характер — овочевий гомінкий, фруктовий яскравий, м’ясний діловий, рибний майже святковий. Це створює особливий ритм, який неможливо відчути в супермаркеті. Саме тут видно, як змінюється життя міста з тижня в тиждень.

Раніше ми писали, що свинина в Одесі зросла в ціні, чому саме зараз. А також про те, чи зростуть молочні продукти в ціні найближчим часом.