Какие продукты подорожали в сентябре 2025 года

Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре
С наступлением осени продуктовая корзина украинцев меняет состав и стоимость. На рынках появляется больше сезонных овощей и фруктов, однако цены остаются чувствительными к урожаям, логистике и себестоимости. Осень традиционно считается временем заготовок, однако продавцы отмечают, что в этом году покупатели стали более экономными и тщательно считают каждую гривну.
Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар в Одессе, чтобы узнать, чем торгуют продавцы и какие цены на продукты.
Овощи на базаре
Сентябрьский рынок в Одессе встречает посетителей разнообразием красок и ароматов. Прилавки полны сезонных овощей — от сочных кабачков до хрустящей брокколи. Хозяйки присматриваются к ценам, ведь впереди не только ежедневное питание, но и время осенних заготовок. Атмосфера напряженного ожидания чувствуется почти в каждом разговоре, потому что покупатели планируют, когда лучше покупать большие объемы. Продавцы откровенно говорят, что настоящий "поход на закрутки" еще впереди.
"Помидору еще не закручивают, ждут все полевой. Через неделю-две начинается полевая, люди будут брать для закрутки, для аджики. Ориентировочно ее стоимость будет 30 гривен. Люди это понимают поэтому и ждут", — объясняет продавщица Екатерина.
Цены на овощи:
- Тыква — 50 грн/кг
- Помидоры — 30-70 грн/кг
- Огурцы — 50-60 грн/кг
- Перец — 70-90 грн/кг
- Баклажан — 50 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Картофель, морковь, свёкла — по 25 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Цветная капуста — 80 грн/кг
- Брокколи — 120 грн/кг
Фрукты и ягоды на базаре
Фруктовый ряд всегда привлекает больше всего внимания, ведь сезонная смена ощущается здесь особенно ярко. Осень приносит свои краски и вкусы, вытесняя летние ягоды новым урожаем яблок, груш и слив. Покупатели ходят от прилавка к прилавку, присматриваясь к винограду разных сортов и одновременно с грустью смотрят на остатки дынь и арбузов. Этот момент перехода всегда сопровождается легким ощущением ностальгии по лету. Но именно он открывает новую страницу вкусов.
"Ягодка на сегодня, как кизил, килограмм — 200 гривен. Сезон уже заканчивается, берут на варенье, на компоты. Есть еще персик Черный Принц — очень вкусный, сочный, но тоже дорогой, потому что сезон заканчивается. А вот сливы только начинаются", — рассказывает продавщица Ирина.
Цены на фрукты и ягоды:
- Арбуз — 15 грн/кг
- Дыня — 40 грн/кг
- Груша — 70-120 грн/кг
- Виноград — 80-200 грн/кг
- Персик — 130-200 грн/кг
- Слива — 50-180 грн/кг
- Яблоки — 50-70 грн/кг
- Малина — 350 грн/кг
- Голубика — 400-700 грн/кг
- Клубника — 300-350 грн/кг
- Инжир — 250 грн/кг
Мед на базаре
В этом году пчеловоды на рынке встречают покупателей с заметно меньшими запасами. Весенние заморозки и летняя жара серьезно ударили по урожаю меда, и это чувствуется даже в многообразии предложений. Традиционный майский мед, за которым всегда очереди, на этот раз на вес золота. Опытные пасечники говорят, что такого скромного сезона они не видели десятилетиями. Это сразу отражается и на ценах.
"Майского мед пол-литровая баночка стоит 200 гривен. Есть из черноклена — тоже 200. Травяной — 150. Но в этом году очень мало меда. Я еще такого не помню за тридцать лет, чтобы так не собрали: во время цветения акации были заморозки, а потом засуха", — делится продавщица Марина.
Цены на мед:
- Майский (0,5 л) — 200 грн
- Черноклен (0,5 л) — 200 грн
- Травяной (0,5 л) — 150 грн
Мясо и колбасы
Мясной ряд всегда отличается особой атмосферой. Продавцы хорошо знают, что покупатели считают каждую гривну, поэтому стараются объяснять причины роста цен. Особенно это касается свинины, где стоимость зависит от кормов и затрат на содержание хозяйств. Спрос при этом остается, но он стал более осторожным и более избирательным.
"Поднялась цена на 20 гривен, потому что свиньи дорожают. А люди денег не имеют — покупают по чуть-чуть. Кто-то берет больше, кто-то меньше, как может", — говорит продавец Валентина.
Цены на мясо и колбасы:
- Сало свежее — 300 грн/кг
- Щечки — 200 грн/кг
- Коренной филей — 400 грн/кг
- Курица (бедро, крыло) — 350 грн/кг
- Домашняя колбаска — 430 грн/кг
- Биточек — 500 грн/кг
- Сардельки — 350 грн/кг
- Сыровяленые колбасы — от 430 до 700 грн/кг
Рыба и морепродукты
Рыбный ряд на одесском рынке всегда был особой гордостью. Здесь можно найти и традиционную черноморскую рыбку, и дорогие деликатесы из-за рубежа. Запах свежей рыбы смешивается с морским бризом, и кажется, что даже в центре города чувствуется дух моря. Покупатели часто подходят не только за покупками, но и просто посмотреть на ассортимент, который меняется почти каждую неделю. Это настоящая "витрина" рыбацкой Одессы.
"У нас очень много свежей рыбки. Есть красная — 750 гривен за кило, есть камбала американская по 300, черноморская рыбка. А еще эквадорская креветка, дикая, очень вкусная и полезная — 630 гривен за кило", — рассказывает продавщица Юлия.
Цены на рыбу и морепродукты:
- Форель целая — 470 грн/кг
- Камбала черноморская — 1300 грн/кг
- Дорадо — 550 грн/кг
- Барабуля, бычок — 250-300 грн/кг
- Карп — 180-200 грн/кг
- Судак (филе) — 600 грн/кг
- Креветка эквадорская (дикая) — 630 грн/кг
- Вареный рак — 150 грн/100 г
Несмотря на все экономические вызовы, рынок остается живым сердцем города. Здесь можно не только купить продукты, но и услышать последние новости, пошутить с продавцами и почувствовать настоящий вкус осени. Каждый ряд имеет свой характер — овощной шумный, фруктовый яркий, мясной деловой, рыбный почти праздничный. Это создает особый ритм, который невозможно почувствовать в супермаркете. Именно здесь видно, как меняется жизнь города из недели в неделю.
