Какие продукты подорожали в сентябре 2025 года

Люди на базаре выбирают продукты. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени продуктовая корзина украинцев меняет состав и стоимость. На рынках появляется больше сезонных овощей и фруктов, однако цены остаются чувствительными к урожаям, логистике и себестоимости. Осень традиционно считается временем заготовок, однако продавцы отмечают, что в этом году покупатели стали более экономными и тщательно считают каждую гривну.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар в Одессе, чтобы узнать, чем торгуют продавцы и какие цены на продукты.

Овощи на базаре

Сентябрьский рынок в Одессе встречает посетителей разнообразием красок и ароматов. Прилавки полны сезонных овощей — от сочных кабачков до хрустящей брокколи. Хозяйки присматриваются к ценам, ведь впереди не только ежедневное питание, но и время осенних заготовок. Атмосфера напряженного ожидания чувствуется почти в каждом разговоре, потому что покупатели планируют, когда лучше покупать большие объемы. Продавцы откровенно говорят, что настоящий "поход на закрутки" еще впереди.

"Помидору еще не закручивают, ждут все полевой. Через неделю-две начинается полевая, люди будут брать для закрутки, для аджики. Ориентировочно ее стоимость будет 30 гривен. Люди это понимают поэтому и ждут", — объясняет продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи:

Тыква — 50 грн/кг

Помидоры — 30-70 грн/кг

Огурцы — 50-60 грн/кг

Перец — 70-90 грн/кг

Баклажан — 50 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Картофель, морковь, свёкла — по 25 грн/кг

Капуста — 30 грн/кг

Цветная капуста — 80 грн/кг

Брокколи — 120 грн/кг

Стоимость помидоров и огурцов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды на базаре

Фруктовый ряд всегда привлекает больше всего внимания, ведь сезонная смена ощущается здесь особенно ярко. Осень приносит свои краски и вкусы, вытесняя летние ягоды новым урожаем яблок, груш и слив. Покупатели ходят от прилавка к прилавку, присматриваясь к винограду разных сортов и одновременно с грустью смотрят на остатки дынь и арбузов. Этот момент перехода всегда сопровождается легким ощущением ностальгии по лету. Но именно он открывает новую страницу вкусов.

"Ягодка на сегодня, как кизил, килограмм — 200 гривен. Сезон уже заканчивается, берут на варенье, на компоты. Есть еще персик Черный Принц — очень вкусный, сочный, но тоже дорогой, потому что сезон заканчивается. А вот сливы только начинаются", — рассказывает продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и ягоды:

Арбуз — 15 грн/кг

Дыня — 40 грн/кг

Груша — 70-120 грн/кг

Виноград — 80-200 грн/кг

Персик — 130-200 грн/кг

Слива — 50-180 грн/кг

Яблоки — 50-70 грн/кг

Малина — 350 грн/кг

Голубика — 400-700 грн/кг

Клубника — 300-350 грн/кг

Инжир — 250 грн/кг

Кизил на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

В этом году пчеловоды на рынке встречают покупателей с заметно меньшими запасами. Весенние заморозки и летняя жара серьезно ударили по урожаю меда, и это чувствуется даже в многообразии предложений. Традиционный майский мед, за которым всегда очереди, на этот раз на вес золота. Опытные пасечники говорят, что такого скромного сезона они не видели десятилетиями. Это сразу отражается и на ценах.

"Майского мед пол-литровая баночка стоит 200 гривен. Есть из черноклена — тоже 200. Травяной — 150. Но в этом году очень мало меда. Я еще такого не помню за тридцать лет, чтобы так не собрали: во время цветения акации были заморозки, а потом засуха", — делится продавщица Марина.

Продавщица Марина о стоимости меда. Фото: Новини.LIVE

Цены на мед:

Майский (0,5 л) — 200 грн

Черноклен (0,5 л) — 200 грн

Травяной (0,5 л) — 150 грн

Мед на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Мясо и колбасы

Мясной ряд всегда отличается особой атмосферой. Продавцы хорошо знают, что покупатели считают каждую гривну, поэтому стараются объяснять причины роста цен. Особенно это касается свинины, где стоимость зависит от кормов и затрат на содержание хозяйств. Спрос при этом остается, но он стал более осторожным и более избирательным.

"Поднялась цена на 20 гривен, потому что свиньи дорожают. А люди денег не имеют — покупают по чуть-чуть. Кто-то берет больше, кто-то меньше, как может", — говорит продавец Валентина.

Продавщица Валентина о подорожании свинины. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо и колбасы:

Сало свежее — 300 грн/кг

Щечки — 200 грн/кг

Коренной филей — 400 грн/кг

Курица (бедро, крыло) — 350 грн/кг

Домашняя колбаска — 430 грн/кг

Биточек — 500 грн/кг

Сардельки — 350 грн/кг

Сыровяленые колбасы — от 430 до 700 грн/кг

Колбасные изделия на базаре. Фото: Новини.LIVE

Рыба и морепродукты

Рыбный ряд на одесском рынке всегда был особой гордостью. Здесь можно найти и традиционную черноморскую рыбку, и дорогие деликатесы из-за рубежа. Запах свежей рыбы смешивается с морским бризом, и кажется, что даже в центре города чувствуется дух моря. Покупатели часто подходят не только за покупками, но и просто посмотреть на ассортимент, который меняется почти каждую неделю. Это настоящая "витрина" рыбацкой Одессы.

"У нас очень много свежей рыбки. Есть красная — 750 гривен за кило, есть камбала американская по 300, черноморская рыбка. А еще эквадорская креветка, дикая, очень вкусная и полезная — 630 гривен за кило", — рассказывает продавщица Юлия.

Продавщица Юлия об ассортименте рыбы. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу и морепродукты:

Форель целая — 470 грн/кг

Камбала черноморская — 1300 грн/кг

Дорадо — 550 грн/кг

Барабуля, бычок — 250-300 грн/кг

Карп — 180-200 грн/кг

Судак (филе) — 600 грн/кг

Креветка эквадорская (дикая) — 630 грн/кг

Вареный рак — 150 грн/100 г

Красная рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все экономические вызовы, рынок остается живым сердцем города. Здесь можно не только купить продукты, но и услышать последние новости, пошутить с продавцами и почувствовать настоящий вкус осени. Каждый ряд имеет свой характер — овощной шумный, фруктовый яркий, мясной деловой, рыбный почти праздничный. Это создает особый ритм, который невозможно почувствовать в супермаркете. Именно здесь видно, как меняется жизнь города из недели в неделю.

