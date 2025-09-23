Видео
Главная Одесса Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 19:46
Какие продукты подорожали в сентябре 2025 года
Люди на базаре выбирают продукты. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени продуктовая корзина украинцев меняет состав и стоимость. На рынках появляется больше сезонных овощей и фруктов, однако цены остаются чувствительными к урожаям, логистике и себестоимости. Осень традиционно считается временем заготовок, однако продавцы отмечают, что в этом году покупатели стали более экономными и тщательно считают каждую гривну.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар в Одессе, чтобы узнать, чем торгуют продавцы и какие цены на продукты.

Овощи на базаре

Сентябрьский рынок в Одессе встречает посетителей разнообразием красок и ароматов. Прилавки полны сезонных овощей — от сочных кабачков до хрустящей брокколи. Хозяйки присматриваются к ценам, ведь впереди не только ежедневное питание, но и время осенних заготовок. Атмосфера напряженного ожидания чувствуется почти в каждом разговоре, потому что покупатели планируют, когда лучше покупать большие объемы. Продавцы откровенно говорят, что настоящий "поход на закрутки" еще впереди.

"Помидору еще не закручивают, ждут все полевой. Через неделю-две начинается полевая, люди будут брать для закрутки, для аджики. Ориентировочно ее стоимость будет 30 гривен. Люди это понимают поэтому и ждут", — объясняет продавщица Екатерина.

ПРодавчиня Катерина
Продавщица Екатерина о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи:

  • Тыква — 50 грн/кг
  • Помидоры — 30-70 грн/кг
  • Огурцы — 50-60 грн/кг
  • Перец — 70-90 грн/кг
  • Баклажан — 50 грн/кг
  • Кабачок — 25 грн/кг
  • Картофель, морковь, свёкла — по 25 грн/кг
  • Капуста — 30 грн/кг
  • Цветная капуста — 80 грн/кг
  • Брокколи — 120 грн/кг
Овочі на базарі
Стоимость помидоров и огурцов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды на базаре

Фруктовый ряд всегда привлекает больше всего внимания, ведь сезонная смена ощущается здесь особенно ярко. Осень приносит свои краски и вкусы, вытесняя летние ягоды новым урожаем яблок, груш и слив. Покупатели ходят от прилавка к прилавку, присматриваясь к винограду разных сортов и одновременно с грустью смотрят на остатки дынь и арбузов. Этот момент перехода всегда сопровождается легким ощущением ностальгии по лету. Но именно он открывает новую страницу вкусов.

"Ягодка на сегодня, как кизил, килограмм — 200 гривен. Сезон уже заканчивается, берут на варенье, на компоты. Есть еще персик Черный Принц  очень вкусный, сочный, но тоже дорогой, потому что сезон заканчивается. А вот сливы только начинаются", — рассказывает продавщица Ирина.

Продавчиня Ірина про вартість фруктів
Продавщица Ирина о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и ягоды:

  • Арбуз — 15 грн/кг
  • Дыня — 40 грн/кг
  • Груша — 70-120 грн/кг
  • Виноград — 80-200 грн/кг
  • Персик — 130-200 грн/кг
  • Слива — 50-180 грн/кг
  • Яблоки — 50-70 грн/кг
  • Малина — 350 грн/кг
  • Голубика — 400-700 грн/кг
  • Клубника — 300-350 грн/кг
  • Инжир — 250 грн/кг
Кизил на прилавку
Кизил на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

В этом году пчеловоды на рынке встречают покупателей с заметно меньшими запасами. Весенние заморозки и летняя жара серьезно ударили по урожаю меда, и это чувствуется даже в многообразии предложений. Традиционный майский мед, за которым всегда очереди, на этот раз на вес золота. Опытные пасечники говорят, что такого скромного сезона они не видели десятилетиями. Это сразу отражается и на ценах.

"Майского мед пол-литровая баночка стоит 200 гривен. Есть из черноклена  тоже 200. Травяной — 150. Но в этом году очень мало меда. Я еще такого не помню за тридцать лет, чтобы так не собрали: во время цветения акации были заморозки, а потом засуха", — делится продавщица Марина.

Продавчиня Марина про вартість меду
Продавщица Марина о стоимости меда. Фото: Новини.LIVE

Цены на мед:

  • Майский (0,5 л) — 200 грн
  • Черноклен (0,5 л) — 200 грн
  • Травяной (0,5 л) — 150 грн
Мед на прилавку базара
Мед на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Мясо и колбасы

Мясной ряд всегда отличается особой атмосферой. Продавцы хорошо знают, что покупатели считают каждую гривну, поэтому стараются объяснять причины роста цен. Особенно это касается свинины, где стоимость зависит от кормов и затрат на содержание хозяйств. Спрос при этом остается, но он стал более осторожным и более избирательным.

"Поднялась цена на 20 гривен, потому что свиньи дорожают. А люди денег не имеют  покупают по чуть-чуть. Кто-то берет больше, кто-то меньше, как может", — говорит продавец Валентина.

Продавчиня Валентина про здорожчання свинини
Продавщица Валентина о подорожании свинины. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо и колбасы:

  • Сало свежее — 300 грн/кг
  • Щечки — 200 грн/кг
  • Коренной филей — 400 грн/кг
  • Курица (бедро, крыло) — 350 грн/кг
  • Домашняя колбаска — 430 грн/кг
  • Биточек — 500 грн/кг
  • Сардельки — 350 грн/кг
  • Сыровяленые колбасы — от 430 до 700 грн/кг
Ковбасні вироби на базарі
Колбасные изделия на базаре. Фото: Новини.LIVE

Рыба и морепродукты

Рыбный ряд на одесском рынке всегда был особой гордостью. Здесь можно найти и традиционную черноморскую рыбку, и дорогие деликатесы из-за рубежа. Запах свежей рыбы смешивается с морским бризом, и кажется, что даже в центре города чувствуется дух моря. Покупатели часто подходят не только за покупками, но и просто посмотреть на ассортимент, который меняется почти каждую неделю. Это настоящая "витрина" рыбацкой Одессы.

"У нас очень много свежей рыбки. Есть красная  750 гривен за кило, есть камбала американская по 300, черноморская рыбка. А еще эквадорская креветка, дикая, очень вкусная и полезная — 630 гривен за кило", — рассказывает продавщица Юлия.

Продавчиня Юлія про асортимент риби
Продавщица Юлия об ассортименте рыбы. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу и морепродукты:

  • Форель целая — 470 грн/кг
  • Камбала черноморская — 1300 грн/кг
  • Дорадо — 550 грн/кг
  • Барабуля, бычок — 250-300 грн/кг
  • Карп — 180-200 грн/кг
  • Судак (филе) — 600 грн/кг
  • Креветка эквадорская (дикая) — 630 грн/кг
  • Вареный рак — 150 грн/100 г
Червона риба на прилавку
Красная рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все экономические вызовы, рынок остается живым сердцем города. Здесь можно не только купить продукты, но и услышать последние новости, пошутить с продавцами и почувствовать настоящий вкус осени. Каждый ряд имеет свой характер — овощной шумный, фруктовый яркий, мясной деловой, рыбный почти праздничный. Это создает особый ритм, который невозможно почувствовать в супермаркете. Именно здесь видно, как меняется жизнь города из недели в неделю.

Ранее мы писали, что свинина в Одессе выросла в цене, почему именно сейчас. А также, о том вырастут ли молочные продукты в цене в ближайшее время.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
