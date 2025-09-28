Видео
Україна
Цены на рынке шокируют — сколько стоит рыба и мясо в Одессе

Цены на рынке шокируют — сколько стоит рыба и мясо в Одессе

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 15:35
Цены на мясо и рыбу в Одессе сегодня
Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо по 500, рыбка по 700 — такие цены сейчас на Новом рынке. Несмотря на подорожание, покупатели не разбегаются, а просто покупают меньше. Продавцы признаются: люди считают деньги, однако без сала или форели с рынка не уходят.

Корреспонденты Новини.LIVE пообщались с мясной и рыбной лавкой на Новом рынке в Одессе и узнали, какие цены сейчас удивляют больше всего.

Читайте также:

Какая цена на мясо в Одессе

На мясном ряду царит активное движение. Продавщица Валентина признается, что в последнее время покупателям стало труднее делать выбор. Люди считают каждую гривну и берут меньшие куски, чем раньше. Однако без сала или колбаски с рынка все равно мало кто уходит.

"Сало сейчас идет по 300 грн — с чесночком или без. Щечки продаю по 200 грн. Есть копченое сало тоже по 300. Куриное филе — 400 грн, бедро, крыло и курица — 350 грн. Домашняя копченая колбаска по 430, биток и печеная шея — по 500. Цены выросли, но люди покупают понемногу: кто больше, кто меньше", — рассказывает Валентина.

Ціни на ринку шокують — скільки коштує риба та м'ясо в Одесі - фото 1
Свинина на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

Какая цена на рыбу на рынках в Одессе

Через несколько рядов дальше — рыбный отдел. Здесь ассортимент еще шире, и на прилавке сияет свежая красная рыба. Продавщица Юлия с улыбкой встречает покупателей и подчеркивает: несмотря на высокие цены, одесситы не отказываются от любимой рыбки.

"У нас очень много свежей рыбки. Есть красная рыбка, форель — 750 грн за килограмм филе. Камбалка черноморская по 300, креветка эквадорская — 630 грн. Целая форель стоит 470, стейки — 650. Дорада — 550, окунь - 300, судак — тоже 300. Есть даже караси живые по 120. Люди приходят и покупают — кто кусочек, кто целую рыбину", — говорит Юлия.

Напомним, в Одессе на рынках в этом году мед стоит дороже, чем в прошлом году. Также мы писали, что в нацпарке "Тузловские лиманы" задержали местного жителя, который незаконно ловил рыбу на озере Алибей.

Одесса Одесская область мясо Новости Одессы рыба цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
