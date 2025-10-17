Ціни на ринках Одеси жовтень 2025 — що подорожчало, а що подешевшало

Покупці купляють товар на базарі. Фото: Новини.LIVE

На Київському ринку в Одесі восени торгівля не завмирає, але відвідувачів стало менше. Після активного літнього сезону покупці тепер обирають продукти стриманіше, здебільшого для щоденного вжитку. Продавці кажуть, що ціни піднімаються поступово, особливо на овочі, фрукти та м’ясо, тоді як попит знижується. Осіння погода також впливає на торгівлю: у холодні або дощові дні людей значно менше, тож продажі падають. Попри це, ринок залишається жвавим — асортимент широкий, а продавці намагаються утримати покупців стабільною якістю та помірними цінами.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський базар в Одесі, щоб дізнатися актуальну вартість продуктів.

Реклама

Читайте також:

Овочі на базарі

На Київському ринку в Одесі восени ціни поступово зростають. Продавці кажуть, що це сезонне явище: подорожчання відчутне майже на всі основні продукти, особливо на овочі та фрукти. Покупці стали більш обережними — тепер уважно зважують, що саме покласти до кошика. Попри зростання цін, базар не пустує: більшість людей купує рівно стільки, скільки потрібно на день-два.

"На все росте, на все. Минулого року картопля була по 20 гривень, а в цьому вже 25. Є й дорожча — по 35 і 40. Звісно, це впливає на людей. Але беруть, бо їсти треба всім", — каже продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про вартість картоплі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Броколі — 80 грн/кг

Цвітна капуста — 50 грн/кг

Баклажани — 60 грн/кг

Огірки — 100 грн/кг

Кабачки — 60 грн/кг

Зелений помідор — 45 грн/кг

Червоний перець — 75 грн/кг

Капуста — 25–45 грн/кг

Морква — 25 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 20 грн/кг

Картопля в сітці на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Схожа ситуація й з фруктами. Євген працює на ринку вже багато років і каже, що ситуація повторюється щоосені. Зменшення врожаю, складна логістика та подорожчання транспорту призводять до поступового підняття цін. Особливо це помітно на імпортних фруктах, які завозять з Туреччини та Іспанії. Продавці вже готуються до нової хвилі подорожчання, адже попереду опалювальний сезон і підвищення витрат на зберігання товарів. Водночас одесити продовжують віддавати перевагу свіжим фруктам, навіть якщо доводиться брати менші обсяги.

"Нам уже сказали, що ціни будуть трохи інші — десь на 20 гривень вище. Мандарини та апельсини дорожчають, лимони — на 10 гривень. Покупці почали брати менше, ніж торік. Продається у три рази гірше", — каже продавець Євген.

Продавець Євген про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Гранати (Туреччина) — 180 грн/кг

Мандарини — 150 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 140 грн/кг

Апельсини — 120 грн/кг

Банани — 100 грн/кг

Манго королівське — 300 грн/кг

Ківі "Голд" — 450 грн/кг

Кишмиш — 120 грн/кг

Виноград "Кардинал" — 130 грн/кг

Лимони — 150 грн/кг

Груша — 100 грн/кг

Айва (Туреччина) — 180 грн/кг

Яблука "Голден" — 50 грн/кг

Яблука "Гала" — 50 грн/кг

Яблука "Чемпіон" — 50 грн/кг

Гранат на прилавку базара. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Окремий сектор займає зелень і салати, де ціни теж залежать від погоди. У дощові дні одразу знижують обсяги продажів, адже менше покупців виходить на базар. У теплі вихідні зелень розходиться швидко, особливо петрушка, кріп і салати. Поки що попит тримається на рівні, але загальне падіння купівельної спроможності відчувається.

"Зараз ціни трохи коливаються через погоду. Якщо сонце — торгівля активна, а коли холодно, людей значно менше", — каже продавчиня Оксана.

Продавчиня Оксана про подорожчання товару. Фото: Новини.LIVE

Вартість зелені

Петрушка — 20 грн/100 г

Кріп — 20 грн/100 г

Зелена цибулька — 20 грн/100 г

Салат "Айсберг" — 100 грн/голівка

Салатні мікси — 70 грн/упаковка

Щавель — 25 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Базилік — 25 грн/100 г

Салат "Дубочок" — 25 грн/100 г

Салат "Рамен" — 25 грн/100 г

Цибуля салатна (солодка) — 40 грн/кг

Корінь селери — 150 грн/кг

Корінь петрушки — 30 грн/100 г

Корінь пастернаку — 30 грн/100 г

Імбир — 30 грн/100 г

Лайм — 30 грн/шт.

Лук-порей — 150 грн/кг

Редиска — 50 грн/пучок

Авокадо — 80–100 грн/шт.

Асортимент зелені на базарі. Фото: Новини.LIVE

Ковбаси на базарі

На м’ясних рядах помітне зростання цін на копченості та ковбасні вироби. Останні місяці собівартість виробництва зросла — подорожчали спеції, сіль, а також паливо, потрібне для копчення. Попри це, місцева продукція має стабільний попит, адже покупці більше довіряють домашнім ковбасам, ніж промисловим. Частина виробів йде на експорт, але основний обсяг залишають для одеситів.

"Копчення все робимо на гарячому вогні — приблизно чотири години. Потім сушимо й відправляємо. Замовлень багато, навіть за кордон — Чехія, Польща, Німеччина, Англія", — розповідає Сергій, який продає власну продукцію.

Продавець Сергій про копчення м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей

Печеревина — 165 грн/кг

Щоки — 130 грн/кг

Печеревина копчена — 365 грн/кг

Ковбаска куряча — 330 грн/кг

Асортимент копчених ковбас. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

Риба залишається одним із найстабільніших продуктів на ринку. Ціни змінюються незначно, а асортимент залишається широким — від морської до свіжомороженої. З настанням холодів люди дедалі частіше купують солону або копчену рибу для домашніх страв. Попит на оселедець підвищується, бо це недорогий і звичний продукт для багатьох родин. Продавці впевнені, що зимовий сезон лише підсилить цю тенденцію.

"Зараз похолодало — всі хочуть картоплі з оселедцем. Цей продукт у сезоні, його активно беруть. Також популярна кілька", — пояснює продавчиня Наталія.

Продавчиня Наталія про оселедець. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Матіас — 200 грн/кг

Прянка — 200 грн/кг

Оселедець — 180 грн/кг

Кілька малосольна — 170–300 грн/кг

Скумбрія малосольна — 300 грн/кг

Камбала (глоська) — 140 грн/кг

Мойва — 220 грн/кг

Корюшка — 195 грн/кг

Бичок балтійський — 195 грн/кг

Скумбрія свіжа морожена — 220 грн/кг

Хребет сьомги — 110 грн/кг

Мідії варені — 150 грн/кг

Оселедець на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Осінній Київський ринок тримається стабільно: асортимент широкий, ціни зростають поступово, а попит залежить від погоди. Продавці визнають, що покупців стало менше, проте життя на базарі не завмирає — навіть у прохолодні дні тут кипить робота, а прилавки залишаються заповненими свіжими продуктами.

Раніше ми писали, що овочі на одеських базарах почали стрімко дорожчати. А також про те, чи залишимось ми зимою з власними фруктами.