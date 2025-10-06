Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Фрукти можуть стати розкішшю — які ціни на ринку в Одесі

Фрукти можуть стати розкішшю — які ціни на ринку в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:18
Осінні фрукти в Одесі — ціни на яблука, сливи та айву
Прилавок з фруктами на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фруктові прилавки на одеських ринках поступово переходять від літа до осені. Кавуни й дині ще можна знайти, але продавці кажуть, що це останні партії. Замість літніх ягід з’явилося багато яблук, слив і айви, які вже розходяться на варення та компоти.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Реклама
Читайте також:

Підвищення вартості

На ринку "Черемушки" покупці ще можуть натрапити на залишки динь та кавунів, але їх дедалі меншає. Літні ягоди вже зникли, натомість прилавки заповнили яблука, сливи та айва. Ці фрукти беруть особливо активно — частину на домашні заготовки, частину для щоденного вжитку.

"Ціна поки тримається, але вже останні дерева обірвані, тому, мабуть, буде підвищуватися. Проте люди ходять, навіть у дощ", — каже продавчиня Тетяна.

Ціни на фрукти в Одесі
Продавчиння Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Вартість фруктів та ягід на ринку нині коливається. Частина дешевшає, через кінець сезону.

Ягоди:

  • диня — 30–50 грн,
  • кавун — 15–25 грн.

Цитрус:

  • лимон — 130 грн.

Фрукти:

  • яблука — 40–60 грн,
  • айва — 60 грн,
  • велика слива — 60 грн,
  • дрібна слива (на компоти) — 30 грн,
  • груші — 50–60 грн.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує м'ясо на ринку в Одесі. А також про те, у скільки обійдуться молочні продукти.

Одеса продукти фрукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації