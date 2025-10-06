Осінні фрукти в Одесі — ціни на яблука, сливи та айву

Прилавок з фруктами на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фруктові прилавки на одеських ринках поступово переходять від літа до осені. Кавуни й дині ще можна знайти, але продавці кажуть, що це останні партії. Замість літніх ягід з’явилося багато яблук, слив і айви, які вже розходяться на варення та компоти.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Підвищення вартості

На ринку "Черемушки" покупці ще можуть натрапити на залишки динь та кавунів, але їх дедалі меншає. Літні ягоди вже зникли, натомість прилавки заповнили яблука, сливи та айва. Ці фрукти беруть особливо активно — частину на домашні заготовки, частину для щоденного вжитку.

"Ціна поки тримається, але вже останні дерева обірвані, тому, мабуть, буде підвищуватися. Проте люди ходять, навіть у дощ", — каже продавчиня Тетяна.

Продавчиння Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Вартість фруктів та ягід на ринку нині коливається. Частина дешевшає, через кінець сезону.

Ягоди:

диня — 30–50 грн,

кавун — 15–25 грн.

Цитрус:

лимон — 130 грн.

Фрукти:

яблука — 40–60 грн,

айва — 60 грн,

велика слива — 60 грн,

дрібна слива (на компоти) — 30 грн,

груші — 50–60 грн.

